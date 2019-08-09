Похудевший Фадеев ответил на скандал вокруг разрыва с Наргиз приемом кунг-фу

Известие о том, что продюсер Маким Фадеев прекращает сотрудничество с певицей Наргиз, взбудоражило общественность. Поклонники сожалеют о случившемся и пытаются выяснить, что произошло. И пока представители Наргиз ищут встречи с Фадеевым, сам продюсер разместил в блоге видео.

Максим Фадеев не только талантливый музыкант и продюсер. Он постоянно мотивирует публику вести здоровый образ жизни. Фадеев уже давно всерьез занялся своим внешним видом. За довольно короткий срок артист похудел на 70 килограммов и продолжает совершенствоваться.

На одном из последних видео звезда сильно удивила подписчиков. На кадрах Макс показывает прием кунг-фу. "Большая река течет тихо. Живи, сохраняя покой, весна придет, и цветы сами распустятся", - подписал он ролик.

Поклонники, внимательно изучив видео, пришли к выводу, что продюсер сильно похудел: "Класс! Похудел значительно!", "Пластично и невероятно спокойно!", "Как вы худели? Если не секрет", - пишут в комментариях фолловеры.

fadeevmaxim Большая река течет тихо...

Сам продюсер в дискуссии не вступает. Но, вероятно, видео стало своеобразным ответом на конфликтную ситуацию с Наргиз. "Я получила официальный документ о намерении «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом", - делилась поклонниками певица.

"Письмо «MALFA» стало ударом в спину. Господин Фадеев ограничил ее творчество. Мы считаем, что это злоупотребление правом", - рассказал "СтарХиту" юрист артистки. По его словам, сторона певицы назначает встречи представителям "MALFA". Однако сотрудники продюсерского центра Максима Фадеева так и не увиделись с Наргиз после сообщений и расторжении контракта.

При этом сотрудники "MALFA" утверждают, что артистка сама не выходила с ними на связь. А несколько часов назад и вовсе появилась информация о том, что, мол, с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики.

"Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - поделился с "КП" звездный промоутер Сергей Лавров.