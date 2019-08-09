2019-08-09T15:05:34+03:00
Политика

Дмитрий Медведев оценил историю с Атамбаевым как «внутреннее дело» Киргизии

И пообещал, что Россия не лишит партнеров своей поддержки
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments4
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета стран. Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета стран. Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

После задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева ему предъявили обвинение в коррупции, а суд определил ему меру пресечения – арест и содержание в СИЗО до 26 августа. Сторонники Атамбаева попытались вечером четверга организовать акции протеста в столице, но сотрудники МВД не дали им этого сделать. Используя спецсредства, они рассеяли пытавшихся протестовать, и, по сообщениям официальных органов власти, в Бишкек сохраняется спокойствие.

В этих не самых простых условиях в Бишкек для участия в саммите глав правительств стран ЕАЭС прилетел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В среду в Киргизии даже поднимался вопрос о переносе саммита, запланированного на озере Иссык-Куль на другие сроки из-за обострения ситуации, но в итоге все пройдет, как и было запланировано.

Медведев прокомментировал происходившее в Кыргызстане, выразив позицию Москвы по этому вопросу.

- Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан – наш крупный партнер, наши друзья здесь живут, - заявил премьер России и подчеркнул, что Москва внимательно наблюдает за происходящим в Кыргызстане и не бросит республику, а продолжит помогать ей. И это понятно, Бишкек участвует и в ОДКБ, и в ШОС, и в рамках и этих структур, и двусторонних отношений. Страны активно развивают экономическое сотрудничество, чего стоит только проект создания железной дороги КНР – Кыргызстан – Узбекистан, в котором Москве предложено принять участие. В Кыргызстане действует больше 700 российско-киргизских СП, а инвестиции только по линии РФПИ по подписанным соглашениям составят свыше 6 млрд. рублей. А более миллиона граждан Киргизии, работая в России, своими переводами формируют около 30% ВВП.

Поэтому вопрос стабильности в Киргизии имеет значение не только для нее самой, но и для региональной безопасности, и даже в геополитическом масштабе. Именно поэтому, Дмитрий Медведев особо обратил внимание на то, что, на его взгляд, «в XXI веке Кыргызстан свой лимит на революции уже исчерпал. И было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране». С учетом встречи с Владимиром Путиным, предшествовавшей поездке Медведева, можно предположить, что это мнение не только лишь Дмитрия Анатольевича.

В ТЕМУ

Атамбаева все-таки задержали. С третьей попытки на второй день

Но теперь перед властями Киргизии встал другой вопрос – что с ним делать. Суд и приговор могут вызвать новый взрыв беспорядков, и не только в его селе (подробности)

Президент Кыргызстана Жээнбеков провел заседание Совета безопасности после попытки ареста экс-лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Жириновский: Надо защитить людей от коллекторов и микрофинансовых организаций!
Пока Государственная Дума на каникулах, есть время задуматься - почему депутаты регулярно принимают законы, которые потом нужно обязательно дополнять, и именно в интересах физической безопасности наших граждан?
Генерал Рустам Мурадов: «Миротворческая миссия» Хаттаба и Басаева закончилась, не успев начаться
Эксклюзивное интервью с Героем России генералом Рустамом Мурадовым к 20-летию со дня начала контртеррористической операции в Дагестане. О погибших, взрыве дома в Буйнакске, взятии штаба Масхадова, о подвиге и страхах, о Дагестане, политике и спорте
Президент Молдовы Додон – «КП»: Границы закрывать не будем - любого фигуранта по делу об узурпации власти достанем везде, даже на Луне или на Марсе!
Генеральная прокуратура возбудила все-таки уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове [ЭКСКЛЮЗИВ «КП»]
Эксперт о заявлении Климкина о скорой миграции жителей незалежной: Украина - дойная корова для Европы, где дешевая земля и рабы для плантаций
Директор Института международных отношений “Сотрудничество” Алексей Бычков рассказал "КП" о ситуации в соседней стране
Новости 24