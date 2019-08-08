Атамбаева все-таки задержали. С третьей попытки на второй день

Двухдневное противостояние силовиков и сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева завершилось вечером четверга (по местному времени). Вроде бы. И его сторонники из штаба экс-президента, и источники в правоохранительных органах сообщили, что спецоперация завершилась задержанием Алмазбека Атамбаева. Разница только в формулировках – источник в МВД сообщил о задержании, в штабе Атамбаева акцентировали внимание на том, что экс-президент сдался властям, и теперь сторонники намерены защищать его в суде. Итогом двухдневной схватки стали 85 пострадавших (если не больше), один погибший спецназовец и несколько человек, балансирующих между жизнью и смертью в палатах реанимационных отделений.

Двухдневное противостояние силовиков и сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева завершилосьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем, противостояние, возобновившееся с утра, могло и не закончиться так быстро. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел с утра заседание Совета Безопасности республики, а потом вместе с руководителями силовых ведомств пришел на внеочередное заседание Жогорку Кенеша (киргизского парламента). На котором депутаты устроили силовикам настоящую выволочку. Да такую, что глава ГКНБ (аналог ФСБ РФ) тут же заявил о намерении написать заявление об отставке. Жээнбеков подтвердил, что получил это заявление, но не подписал и не подпишет его: «Легко уйти в отставку в тяжелое время. Сейчас надо не уходить в отставку, а обеспечить безопасность».

Противостояние, возобновившееся с утра, могло и не закончиться так быстроФото: REUTERS

- Вчера была попытка привести на допрос как свидетеля. Все нормы закона соблюдены. Но Атамбаев нарушил закон и препятствовал действиям силовиком. Они вышли за рамки закона, - подвел итоги дискуссии в парламенте президент и пообещал. - Теперь Атамбаева будут вызывать на допрос как подозреваемого в тяжких преступлениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724887" frameborder="0"></iframe> Президент Кыргызстана Жээнбеков провел заседание Совета безопасности после попытки ареста экс-лидера.

А глава ГКНБ в ответ на вопрос, что он теперь будет делать, жестко и даже как-то по-военному заметил: «Будем продолжать наступление. Я должен довести дело до конца».

К третьему штурму резиденции Атамбаева силовики подготовились гораздо лучше. В сторону села Кой-Таш, где в своей резиденции оборонялся Атамбаев, из Бишкека отправилась целая колонна с сотрудниками МВД и спецтехникой: Три КамАЗа, пять автобусов и несколько микроавтобусов привезли личный состав, который высадился и организовал цепь на дороге в село. Так что, когда сторонники Атамбаева, собиравшиеся митинговать в Бишкеке, спохватились и отправились на своем транспорте на помощь к Атамбаеву, они не смогли преодолеть это препятствие. Первоначально попытки толпы прорвать строй правоохранителей, которые на этот раз были уже не просто в рубашечках и брючках, а в полном снаряжении для борьбы с массовыми беспорядками (в шлемах, бронежилетах, защите и со спецсредствами) не привели к успеху. В сотрудников МВД летели палки, камни, бутылки с коктейлями Молотова, те отвечали светошумовыми гранатами. Но когда число сторонников Атамбаева увеличилось где-то человек до 400-500 они смогли проломить оцепление. Как оказалось, лишь затем, чтобы через несколько сотен метров наткнуться на гораздо более мощную цепь правоохранителей. Руководство МВД сумело выстроить глубоко эшелонированную оборону и предотвратить подход сторонников экс-президента на помощь к его резиденции.

Задержание Атамбаева может стать лишь первым актом этой политической пьесы в КыргызстанеФото: REUTERS

Тем временем спецназ, настроенный более решительно, пошел на третий штурм. Мощный грузовик из гаража МВД, оборудованный водометом и тараном, вынес этим тараном ворота в усадьбу Атамбаева, и в пролом устремился спецназ. Некоторое время на территории звучала перестрелка, но к 19-30 по местному времени (16-30 по Москве) стало известно, что экс-президент Алмазбек Атамбаев после переговоров сдался и находится в руках правоохранителей. Еще спустя несколько минут стало известно, что его в сопровождении его же советников вывезли на автобусе, причем, попытка его сторонников блокировать конвой провалилась. Автобус просто развернулся и уехал объездными путями.

Итогом двухдневной схватки стали 85 пострадавшихФото: REUTERS

Однако, задержание Атамбаева может стать лишь первым актом этой политической пьесы в Кыргызстане. Суд и обвинительный приговор, который ему, с большой вероятностью, вынесут после всего случившегося и явного настроя главы государства, руководителей силовых ведомств и большинства депутатов парламента, может вызвать новую волну протестов и массовых беспорядков в Кыргызстане. И не только на территории его села или родного района, который находится в непосредственной близости от столицы страны.

А может и не вызвать. В попытке ответить на такие вопросы даже самые опытные (и даже в самом Кыргызстане) эксперты разводят руки, признавая свое бессилие и непредсказуемость поведения различных социальных групп среди населения этой страны. Время покажет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это страна флибустьеров, где невозможно что-либо предсказать»: что происходит в Киргизии и к чему приведет конфликт между нынешним и бывшим президентами

После относительного затишья в Киргизии на несколько лет село Кой-Таш в Чуйской области, на территории которой находится столица республики, вновь оказалось в центре внимания многих СМИ. В нем спецназ ГКНБ (госкомитет национальной безопасности – аналог ФСБ РФ) попытался задержать экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Попытка провалилась. В результате 52 человека пострадали. Один спецназовец погиб, а начальник управления МВД Чуйской области получил травму, после которой находится в коме. Кыргызстан – дружественная России страна, а потому «Комсомолка» решила получить ответы на несколько главных, как нам кажется, вопросов о произошедшем. (подробности)