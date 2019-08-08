«Это страна флибустьеров, где невозможно что-либо предсказать»: что происходит в Киргизии и к чему приведет конфликт между нынешним и бывшим президентами

После относительного затишья в Киргизии на несколько лет село Кой-Таш в Чуйской области, на территории которой находится столица республики, вновь оказалось в центре внимания многих СМИ. В нем спецназ ГКНБ (госкомитет национальной безопасности – аналог ФСБ РФ) попытался задержать экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Попытка провалилась. В результате 52 человека пострадали. Один спецназовец погиб, а начальник управления МВД Чуйской области получил травму, после которой находится в коме. Кыргызстан – дружественная России страна, а потому «Комсомолка» решила получить ответы на несколько главных, как нам кажется, вопросов о произошедшем.

Спецназ штурмует дом Атамбаева в Кой-Таше.По предварительным данным ранены несколько человек

1. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Вечером среды группа спецназа прибыла в село Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента Атамбаева, чтобы силой доставить его на допрос в качестве свидетеля по нескольким уголовным делам. Алмазбек Шаршенович трижды отказался являться на допросы, и после того, как депутаты парламента сняли с него в конце июня неприкосновенность, правоохранители получили право на принудительный привод.

Стрельба у резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева.

Однако экс-президент просто так сдаваться не собирался. Вместе со своими сторонниками он не пустил спецназ на территорию своей резиденции, а когда те пошли на штурм, то в них полетели палки, камни и пули. В результате один спецназовец получил ранение, несовместимое с жизнью. Спецназ удалось сначала захватить резиденцию, но потом сторонники экс-главы государства вместе с его охраной выбили спецназовцев с первого этажа, а находившихся на 2-м и 3-м этажах захватили «в плен». В ГКНБ позже пояснили, что спецназ не стрелял боевыми, а применял только резиновые пули. А вот их боец был ранен из снайперской винтовки. Попытка второго штурма тоже не удалась. Нескольких бойцов спецназа выгнали и вынесли из резиденции, а шестерых, как минимум, оставили в заложниках, пообещав освободить после того, как силы МВД и ГКНБ оставят село. К утру ультиматум был выполнен. Всего количество пострадавших составило 52 человека, часть из них была госпитализирована в Бишкеке и Чуйской областной больнице.

Кстати, сам Атамбаев утром четверга заявил, что в его доме не было огнестрельного оружия, кроме наградного пистолета, из которого он отстреливался, стараясь не попасть в людей. Значит ли это, что боец спецназа погиб от его пули?

2. В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ АТАМБАЕВА?

Среди традиционных в Киргизии обвинений в коррупции и построении семейно-клановой модели управления государством (когда родственники и земляки совершают фантастические карьерные взлеты на госслужбе и руководят крупнейшими компаниями страны) есть и конкретные обвинения бывшего президента в злоупотреблениях при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и т.д. В последние годы правления Атамбаев зачастую сам инициировал уголовные дела против неугодных ему политиков и журналистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724702" frameborder="0"></iframe> В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

3. В ЧЕМ КОРНИ ПРОТИВОСТЯНИЯ НЫНЕШНЕГО И БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТОВ?

Многие считают, что во многом это предопределено традиционным региональным противостоянием ЮГ- СЕВЕР, действительно, достаточно мощным и игравшим немалую роль в советской и постсоветской истории республики. Даже во времена СССР Первые секретари республиканского ЦК Компартии всегда чередовались. На смену представителям южных регионов приходили северяне, и – наоборот. «Традиция продолжилась и в независимом Кыргызстане. Президент Акаев – северянин, Бакиев – южанин, Атамбаев – северянин, нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков – южанин.

Сооронбай Жээнбеков (слева) и Алмазбек Атанбаев.Фото: REUTERS

Юг – это, прежде всего, Ошская и Джалал-абадская области, а потом еще и менее значительна в политической жизни Баткенская область. Юг – это традиционное доминирование религиозности, север – большая светскость. Кроме того, ЮГ – это край наркотрафика и наркобаронов. Традиционная поддержка Югом волнений в стране, в числе прочих объяснений, имеет и то обстоятельство, что менее сильные преступные кланы, не имеющие доступа к наркотрафику, стремятся получить к нему доступ, для чего надо сбросить действующую власть, имеющую с кланами-оператора трафика деловые отношения. В 2010-м, кстати, межнациональная резня на юге Киргизии была раздута в том числе, и из-за того, что киргизские ОПГ стремились сбросить оседлавшие наркотрафик узбекские ОПГ. Тогда лидеры узбекских этнических ОПГ частично бежали из страны, частично были расстреляны. Но так ли это в данном случае?

- Не думаю, что в этой ситуации надо сводить все к региональному противостоянию. Он, безусловно, имеет место, но главное тут – борьба личных амбиций, - считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин. - Жээнбеков же заявил в прошлом году, что экс-президент рассматривает его как марионетку, пытается сделать ведомым. Действительно, в выборную кампанию Атамбаев сделал для избрания нынешнего президента, который в его кабинете вырос до премьер-министра, сделал больше, чем все остальные политические партии и сам кандидат. Он даже поссорился с Назрбаевым, отстаивая своего кандидата. И рассчитывал после этого стать таким киргизским Дэн Сяопином. Но Жээнбеков быстро избавился от назначенных Атамбаевым «смотрящих» за ним. Все, кто должен был ограничивать его, в течение полугода отправились кто куда – кто за границу, кто под арест, кто в отставку.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей ГрозинФото: Мила СТРИЖ

4. ПОЧЕМУ СПЕЦНАЗ УСТУПИЛ ОХРАНЕ АТАМБАЕВА?

Как заявили в ГКНБ, спецназ применял исключительно спецсредства, максимум, резиновые пули. Травму такой пулей нанести легко, а вот убить гораздо труднее. Кроме того, отстаивала Атамбаева не только его охрана, но и местные жители, в том числе, высыпавшие на улицы женщины с детьми. Не стоит недооценивать и эффективность метания камней (говорю, как очевидец событий 2010 г. на юге Киргизии), от которых кстати сотрудники МВД, в отличие от спецназа, не были защищены никаким снаряжением. Не стоит сбрасывать и фактор заложников из числа спецназовцев, захваченных при первом штурме. Кстати, из местной «Альфы» около 10 лет тому назад были уволены все русские и украинцы. Спецподразделения «Альфа» и «Скорпион» стали укомплектовываться исключительно представителями коренного этноса, а тренировали их все это время инструкторы из США.

Один из спецназовцев, захваченных толпой в результате неудачного штурма.Фото: REUTERS

5. МОЖЕТ ЛИ ПОСТРАДАТЬ РУССКОЯЗЫЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ, ЕСЛИ ОН РАЗГОРИТСЯ?

- Российский фактор в политикуме Кыргызстана отсутствует по определению, - уверен Андрей Грозин. – По факту, еще при Акаеве сложился этнократический режим, в котором представители некоренного этноса не занимают ведущих ролей ни в государстве, ни в бизнесе. Оставшиеся русские нашли себя, как правило, в малом и среднем бизнесе. При этом, целенаправленной политики государства по выдавливанию русских я не вижу. Но миграция продолжается, хоть и не такими взрывными темпами, как в 90-е или в периоды сразу после «цветных революций». Уезжают не только русские, украинцы, немцы, а сейчас представителей всех европейских этносов осталось на всю страну не более полумиллиона человек, но и узбеки, и сами киргизы. Что объяснимо, в первую очередь, экономическим состоянием страны: бедность населения, бедность ресурсами, впереди пик выплат огромного долга Китаю, который скажется не лучшим образом на экономике и финансах. Не будем забывать и нестабильность высших эшелонов власти. Революции, постоянная смена глав правительства. За время независимости в Кыргызстане сменились 29 премьер-министров. Средний срок премьера в кресле – менее года. Я, когда полгода назад по пути из «Манаса» (аэропорт) в Бишкек, спросил таксиста о жизни, а он ответил, что все нормально, так я удивился – ведь кризис! А он говорит: «А у нас никогда иначе не было». Но никаких специальных антирусских настроений и выступлений нет. Их не было и во время последней революции в апреле 2010-го. Так что, нашим соотечественникам, как представителям отдельной группы ничего не грозит.

6. ЧЕМ ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ?

- Предсказать что-либо по Киргизии практически невозможно, - признается Грозин. – Я помню, как за неделю до падения Акаева мой коллега и очень хороший специалист по региону опубликовал статью, в которой очень убедительно доказал, что режим стабилен, власть пользуется популярностью и уверенно стоит на ногах. Но прошла всего неделя… Кыргызстан – это такая территория флибустьеров, которая может вспыхнуть, как порох, при малейшей искре, когда вроде бы ничего не предвещает. А может и совершенно необъяснимо уйти в песок, как пересыхающая речушка. Население может подняться за считанные часы. Как это уже было.

- Нынешняя ситуация тоже подтверждает это, - продолжает Андрей Валентинович. – Вспомните, еще недавно Атамбаев прилетал в Москву. Ему посоветовали не провоцировать волнения, а объединиться вокруг действующего президента. И еще неделю в СМИ говорили, что конфликт пошел на спад, что дело идет к примирению. И вдруг – Бах!

- Андрей Валентинович, а вам не кажется странным, что когда конфликт пошел на спад, а действующий президент улетел из столицы отдохнуть в отпуске, тут как раз этот Бах и случился? Совпадение?

- Интересное наблюдение. Не исключаю, что в окружении Жээнбекова есть какие-то местные ястребы, которые спровоцировали обострение конфликта. Тем более, что Жээнбеков – человек малоконфликтный, неэмоциональный, а вот реакцию взрывного Атамбаева, который еще в июле пообещал отстреливаться из наградного пистолета в случае попытки его ареста, просчитать было несложно.

Здесь многое будет зависеть от линии поведения действующих властей, но и от экс-президента Атамбаева, - резюмирует Грозин. - На мой взгляд, ему было бы лучше покинуть страну. Помимо прочих обвинений, он косвенно признался в убийстве спецназовца, если не отзовет свои слова. А этого ему уже не простят, это – высшая мера наказания в Киргизии, то есть пожизненный срок. Сейчас обе стороны оказались в неразрешимыми обычными способами ситуации.

7. ПРИМЕТ ЛИ РОССИЯ АТАМБАЕВА В СЛУЧАЕ ЕГО БЕГСТВА?

- Трудно сказать определенно. С одной стороны, Атамбаев – человек для нас не посторонний, и для отношений с Россией сделал многое. Он ввел Кыргызстан в ЕАЭС, вывел американскую базу с территории страны. Отношения Москвы и Бишкека при нем крепли. Он, конечно, не Порошенко и даже не Бакиев, который морочил России голову пустыми обещаниям, - прогнозирует Грозин. -. Может, мы и должны были бы поддержать его, приняв к себе, как ранее это сделали с Акаевым. Но, думаю, что убийство силовика, да еще при исполнении перевесит все достижения, и Москва откажет в убежище в случае обращения. На его месте я бы поискал себе место в одной из соседних стран, а не в России. Но в любом случае, я уверен, что если он покинет страну – это будет оптимальный путь разрешения нынешнего кризиса.

КАК ЭТО БЫЛО

После штурма резиденции Атамбаева у спецназа появились первые жертвы

Обе стороны противостояния в Киргизии начали обмениваться взаимными обвинениями (подробности)