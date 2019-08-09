2019-08-09T16:01:04+03:00
В мире

Мария Захарова — об очередной японской карте с Курилами: «Токио пытается игнорировать реальность»

Спикер МИД РФ прокомментировала новый выпад Восточного соседа
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Сергей Карпухин/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Сергей Карпухин/ТАСС
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На еженедельном брифинге для СМИ спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередную претензию Токио на южную часть Курильских островов (на сей раз эта территория была отмечена «японской» на сайте Олимпиады-2020, которая пройдёт в Стране восходящего солнца).

— Отношения между Россией и Японией продолжают последовательно развиваться. К сожалению, Токио пытается игнорировать реальность и неоспоримый суверенитет России над Курильскими островами. В Токио должны отдавать отчёт, что поездки в этот российский регион наших официальных лиц, реализация федеральной целевой программы по развитию региона, а также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности — будут продолжены, — отметила Захарова.

После чего, переходя непосредственно к скандальной токийской карте, отметила:

— Мы считаем, что подобные действия неправомочны. Помимо юридической стороны дела, есть и сторона, связанная с атмосферой, которую обе стороны формируют для развития отношений. Такие действия эту атмосферу явно отравляют. Нужно задать вопрос — кому на пользу это идёт? Точно не на пользу двусторонних отношений, да и вряд ли на пользу самому Токио.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Япония "присоединила" к себе Южные Курилы на карте Олимпиады-2020

Но по их территории маршрут олимпийского огня решили не прокладывать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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