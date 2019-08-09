Мария Захарова — об очередной японской карте с Курилами: «Токио пытается игнорировать реальность»
На еженедельном брифинге для СМИ спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередную претензию Токио на южную часть Курильских островов (на сей раз эта территория была отмечена «японской» на сайте Олимпиады-2020, которая пройдёт в Стране восходящего солнца).
— Отношения между Россией и Японией продолжают последовательно развиваться. К сожалению, Токио пытается игнорировать реальность и неоспоримый суверенитет России над Курильскими островами. В Токио должны отдавать отчёт, что поездки в этот российский регион наших официальных лиц, реализация федеральной целевой программы по развитию региона, а также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности — будут продолжены, — отметила Захарова.
После чего, переходя непосредственно к скандальной токийской карте, отметила:
— Мы считаем, что подобные действия неправомочны. Помимо юридической стороны дела, есть и сторона, связанная с атмосферой, которую обе стороны формируют для развития отношений. Такие действия эту атмосферу явно отравляют. Нужно задать вопрос — кому на пользу это идёт? Точно не на пользу двусторонних отношений, да и вряд ли на пользу самому Токио.
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ИСТОЧНИК KP.RU