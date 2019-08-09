Япония "присоединила" к себе Южные Курилы на карте Олимпиады-2020

Японцы продолжают убеждать мир и прежде всего самих себя, что группа островов Южных Курил принадлежит именно им. На официальном сайте летних Олимпийских игр 2020, которые пройдут в Японии, появилась интерактивная карта с маршрутом олимпийского огня. На ней российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов Хабомаи обозначены как часть Японии.

На официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 Южные Курилы принадлежат Японии.

Каждый населенный пункт, где будет проходить чествование олимпийского огня, можно рассмотреть, кликнув на конкретный участок карты. А вот тот раздел, где изображены Южные Курилы, увеличить нельзя. Видимо, причина тому, что по этим территориям следование олимпийского огня не запланировано. Япония уже несколько десятилетий оспаривает принадлежность России Южных Курильских островов. Возвращение «северных территорий», как их называет Токио, являются условием заключения мирного договора, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Россия, напротив, настаивает, что сначала должен быть подписан договор и лишь тогда можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии. Кроме того, Москва настаивает, что острова законно вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили территориальный вопрос, но к конкретным решениям не пришли, договорившись продолжить переговоры.

- Япония не впервые поступает подобным образом, - вспоминает глава Центра исследований Японии Института Дальнего востока РАН Валерий Кистанов. - Перед саммитом G20 в Осаке они выпустили карту, обозначив «своими» «северные территории». Думаю, и в этот раз МИД России отреагирует на эту ситуацию протестом.

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