Оставить нельзя передать: есть ли решение у проблемы Южных Курил

"ВОЛШЕБНЫЙ КЛЮЧИК"

В респектабельном токийском клубе для иностранных журналистов царит чопорная, ледяная атмосфера. Люди говорят полушепотом. Я уже привыкла к церемонности и почти утомительной вежливости японцев, когда нужно долго кланяться и улыбаться при знакомстве, а обмен визитками – это целый ритуал. Со знаменитым журналистом Сайто Цутому из консервативной газеты «Санкэй», настоящим патриархом японской журналистики (он дважды работал корреспондентом в Москве и даже был свидетелем распада СССР) мы также совершаем строгий обряд знакомства.

Недавно статья журналиста Сайто Цутому стала поводом для реакции от Посольства России в Японии.

Японского журналиста и его сподвижников призвали покаяться, а он лично удостоился небольшого бесплатного урока истории.

Но уже через десять минут после начала разговора поднимается такой шум, что присутствующие в зале разом умолкают и укоризненно смотрят на нас. Кричу я, кричит почтенный господин Цутому (от него разве что пар не валит), разгорячился даже переводчик (мой хороший друг и знаменитый японист Василий Молодяков).

По-видимому, слово «Курилы» - это волшебный ключик, которым – крак – и заводится любой благовоспитанный японец. Судите сами.

ИХ ВЗГЛЯД НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

- Согласно моей личной позиции, а не позиции газеты, так называемый территориальный спор между Россией и Японией не есть вопрос территорий, - строго начинает господин Цутому. – Это диктатор Сталин поступил как вор на пожаре и даже после того, как Япония признала Потсдамскую декларацию, просто захватил эти территории.

(Справка "КП": СССР начал военные действия против Японии 9 августа 1945 года после того, как японское правительство 28 июля ОТКЛОНИЛО требования о безоговорочной капитуляции. И только 14 августа Япония приняла условия Потсдамской декларации. При этом Акт о капитуляции был подписан лишь 2 сентября 1945 года.)

- Территориальный спор – это как у России с Китаем, когда в 2004 году две страны разделили пополам остров, - продолжает господин Цутому. – А вот то, что сделал Сталин, - это государственное преступление. А в случае преступления, совершенного государством, нужно вернуться к исходной ситуации, к статус-кво. Если бы это был спор о территориях, можно было разговаривать о возвращении двух или трех островов. А поскольку это государственное преступление, единственный способ разрешить конфликт – вернуть все четыре острова сразу.

- А зачем? – равнодушно спрашиваю я. – С нашей точки зрения, Япония – страна-военный преступник, и она была наказана согласно Международному трибуналу.

- Потому что надо восстановить историческую справедливость! – волнуется мой собеседник. – Это такое же преступление, как захват Северной Кореей японских заложников. Из нескольких сот человек они вернули только пять! Отдавать два или три острова – это все равно что вернуть часть заложников, а остальных оставить у себя. Нужно сразу все отдать. То, что я говорю, это историческая правда. Простые русские люди ничего об этом не знают. В ваших школьных учебниках написана ложь! Это подло!

Август 1945 года, Маньчжурия. Подбитый японский самолет. Фото Александр Становов/Фотохроника ТАСС

КТО ЛЖЕТ В УЧЕБНИКАХ?

- А мы считаем, что вы обманываете ваших детей, - говорю я. - Вы замалчиваете множество фактов. 60 процентов молодых японцев уверены, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили русские, потому что в учебниках написано, что это сделали союзники, но не указано кто.

- Никогда японцы не лгут детям в учебниках! – с пафосом восклицает господин Цутому. – Да, правда в том, что Япония проиграла войну и отдала территории. Но 9 августа 1945 года СССР нарушил пакт о нейтралитете и напал на Японию. В результате этой агрессии советская армия захватила Маньчжурию, Корею и северные территории. (Так японцы называют Курильские острова. Больше всего меня поразило в этих словах, что не только Курилы, но и Корею, и Маньчжурию мой собеседник до сих пор считает японскими территориями! То есть советская армия не освободила китайцев и корейцев, а ОТОБРАЛА земли японского императора! – Д.А.).

- Это историческая правда, - кипятится мой собеседник. - Позиция нашего премьер-министра Абэ сейчас изменилась, и он, и Путин предлагают решить ситуацию на основе совместной декларации 1956 года, где написано: при заключении мирного договора СССР передает Японии два острова. Однако, у японцев всегда была надежда, что после мирного договора они получат оставшиеся два острова: Кунашир и Итуруп. Ведь эти острова всегда были японскими.

- С чего это вдруг? – удивляюсь я. – Жили там бородатые айны, отнюдь не японцы. Русские там впервые высадились в 1711 году, а в 1719 Петр Первый послал туда экспедицию.

- Но статус островов был впервые юридически закреплен за Японией в 1855 году Симодским трактатом!

ВОЙНЫ ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ

- Но трактат утратил силу, когда Япония напала на Россию в 1904 году! – возражаю я. -Любая война отменяет прежние договоры!

- Но в 1905 году Россия проиграла войну Японии и при посредничестве президента Рузвельта по Портсмутскому мирному договору передала японцам Южный Сахалин и все Курильский архипелаг! – кричит горячий господин Цутому.

- А в 1945 году Япония проиграла войну России, и мы отобрали свое обратно. Это в 1905 году Япония повела себя как вор на пожаре и украла Южный Сахалин, за что была наказана в 1945 году по полной. Мы вам отомстили. Вы вероломно напали на нас без объявления войны и потопили наш флот!

- Русский народ не знает исторической правды! Вы несчастные люди! Мне вас очень жаль! Это все преступления Сталина. Русско-японская война 1904-1905 годов была обычной правильной войной.

Сентябрь 1945 года, Сахалин. Советский флаг над Южным Сахалином. Фотохроника ТАСС

- Ага! Когда вы нападаете на русских, это правильно, когда русские на вас, это неправильно. Логично!

- Когда Путин говорит об итогах Второй мировой войны, он ссылается на Ялтинское соглашение. Но это был секретный договор. И Япония в нем не участвовала.

Я начинаю хохотать.

- Действительно, было бы странно, если бы воюющие против Японии союзники пригласили бы своего врага на секретные переговоры.

- Да вы вообще ничего не знаете! Есть Атлантическая хартия 1941 года, к которой присоединился СССР, где страны отказываются от намерений расширять свои территории за счет войны.

- А есть устав ООН 1945 года, который дозволяет отторжение части территорий государств-агрессоров. Вы признаете устав ООН?

- Да, Япония признает, но ведь наша страна не увеличила свои территории.

От такой поразительной наглости я широко раскрываю глаза.

- Но Япония и есть страна-агрессор, у которой в качестве наказания отобрали территории, так же, как у Германии, которая потеряла Восточную Пруссию, поделенную между СССР и Польшей.

"ТРЕБУЕМ ИЗВИНЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ!"

- Да, мы признаем устав ООН, но не признаем секретное Ялтинское соглашение. Это еще не все. Мы требуем не только четыре острова, но и компенсацию за еще одно великое государственное преступление, совершенное Сталиным. Вы слышали о 600 тысяч интернированных японцев в Сибири? Они не были военнопленными. Военнопленные – это те, кого взяли в плен в ходе войны. 60 тысяч из них умерли. Их заставляли работать в Сибири в тридцатиградусный мороз за кусок хлеба. Это принудительный труд. Мой отец тоже был интернирован и вернулся из СССР тяжело больным. В скором времени он скончался. Мы требуем извинений и компенсаций.

- Это были, в действительности, военнопленные - солдаты и офицеры Квантунской армии, - замечаю я. - И, кстати, президент Ельцин, по моему мнению, ошибочно, но уже принес извинения японцам.

- Но мы хотим не устных, а письменных официальных извинений, а также компенсаций.

- А вы извинились перед китайцами, ну, хотя бы за Нанкинскую резню?

Господин Цутому крайне раздражен, он даже становится грубым, что немыслимо для японца.

- Это ложь! Не было никакой резни! Китайская пропаганда! Ты вообще ничего не знаешь!

В Китае ежегодно проводятся массовые мероприятия памяти жертв Нанкинской резни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А вы потребовали извинений от США за Хиросиму и Нагасаки, за бомбардировки Токио, при которых погибло сто тысяч гражданских лиц?

- Нет, поскольку был заключен мирный договор с США в Сан-Франциско. Мы перевернули страницу, и прошлое стало прошлым. Япония проиграла, Америка победила.

- Но мы тоже вас победили. Почему же вы не подписываете мирный договор?

- Потому что нам нужны наши острова и извинения от вас.

- Значит, от американцев вы ничего не требуете, потому что вы их боитесь. Но итоги Второй мировой войны, согласно уставу ООН, не подлежат пересмотру. Острова наши по закону.

Господин Цутому в ярости встает.

- Журналисты так не должны разговаривать. Ты меня совсем не слушаешь. На наших северных территориях сейчас живут русские люди, даже не понимая, что нет никаких оснований считать их русскими территориями. Мне их жаль! Они не знают правды! Интервью окончено.

Он уходит, не прощаясь, не раскланявшись и даже НЕ СДЕЛАВ СОВМЕСТНОЕ ФОТО! (Это нонсенс! Японцы обожают совместные фото!) Если читатели думают, что мой темпераментный собеседник – исключение из правил, они сильно ошибаются. Так думает ВСЯ ЯПОНСКАЯ ЭЛИТА, просто она умеет держать язык за зубами. До поры до времени.

(Продолжение следует).

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