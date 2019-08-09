2019-08-09T19:43:57+03:00
Телевизор

Марат Башаров - «КП»: «Я подписал новый контракт с «Битвой экстрасенсов»

Актер вновь стал ведущим телепроекта о магах и колдунах
Инна ФЕДОТОВА
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Марат Башаров на "Битве экстрасенсов". Фото: кадр из программыМарат Башаров на "Битве экстрасенсов". Фото: кадр из программы
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После того, как этой зимой супруга популярного актера Марата Башарова решила с ним развестись из-за рукоприкладства, в социальных сетях поднялся настоящий бунт против артиста. Народ «сверг» Башарова с должности ведущего телепроекта «Битва экстрасенсов», а также «уволил» из антрепризных спектаклей.

Прошло восемь месяцев. Марат Башаров снимается в кино, в конце июля устроил праздник в честь третьего дня рождения сына Марселя, а 22 августа с экс-женой, наследником и друзьями готовится отметить 45-летие.

На этой неделе Марат Башаров улетел в Испанию - на гастроли со спектаклем. Мы позвонили Башарову, чтобы узнать: остался ли он ведущим «Битвы экстрасенсов». Дело в том, что завершен кастинг в юбилейный 20-й сезон телепроекта и появилась информация: съемки начинаются без Марата Башарова. А он вел эту передачу на протяжении последних 10 лет.

Марат в отпуске этми летом. Фото: социальные сети.

Марат в отпуске этми летом. Фото: социальные сети.

- Марат, «Комсомольская правда» беспокоит. Правда, что продюсеры «Битвы экстрасенсов» разорвали с вами контракт и новый сезон шоу будут снимать уже с новым ведущим?

- Нет, все абсолютно не так. Я подписал новый контракт и стал вновь ведущим «Битвы экстрасенсов». А уже в сентябре вы сможете увидеть первый выпуск нового сезона этой передачи.

Постоянная работа в «Битве экстрасенсов» дает не только внушительный гонорар, но и эфиры в одном из самых популярных телешоу канала ТНТ. Как нам стало известно, вопрос: оставлять или нет Марата Башарова на должности ведущего одного из главных проектов канала, обсуждался долго. Теперь решение принято.

Марат этим летом на гастролях. Фото: социальные сети.

Марат этим летом на гастролях. Фото: социальные сети.

Кстати, после серии разоблачений этого шоу на других телеканалах, создатели проекта пытаются реабилитироваться и разместили вот такое объявление на официальных страницах «Битвы экстрасенсов» в социальных сетях. «Не веришь в Битву экстрасенсов? Приходи и разоблачи. Единственное условие: нам нужен на два дня ты и твой автомобиль. Скептики, готовые принять участие в испытании «Багажник» 24 и 25 августа в Москве, присылайте фотки своих машин...» Народ тут же посмеялся, обсуждая данное объявление. Вот только два типичных комментария: «Присылайте фотки сегодня, а завтра мы будем знать (пробьем) историю ваших автомобилей и выберем те, чья история будет поинтересней. Вы за дурачков что ли всех держите? Считайте вас уже разоблачили можно не приходить...» «...Прежде чем узнать свои тайны вы должны будете их рассказать. Иначе души умерших не пойдут на контакт...» Народ обсуждает схему работы в подобных испытаниях: редактора программы получают данные о машине и ее владельце и с помощью социальных сетей и своих связей - выясняют интересные факты из их биографии. Затем эти факты озвучивают участники передачи на испытаниях.

Кстати, Марат Башаров похудел и выглядит теперь гораздо лучше, чем еще полгода назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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