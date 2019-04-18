Марат Башаров: Отдал при разводе квартиру и не жалею!

В марте суд официально развел Марата Башарова с его супругой Елизаветой Шевырковой (Башаровой). Разводу популярного актера предшествовала грустная история: в конце прошлого года Башаров побил жену, сломав ей нос. По крайне мере так заявлял брат Елизаветы Федор. Однако уже через неделю Башаров и Лиза вместе появились на светском мероприятии и заверили, что у них все хорошо.

Дальше события развивались странно. Сначала Елизавета публиковала в Инстаграме счастливые фото с сыном (ребенку пары Марселю два года) с отдыха в Таиланде. А потом огорошила всех откровенным постом о том, что больше не хочет скрывать насилие в семье: ей надоело терпеть побои мужа.

На суд по разводу Башаров не пришел. Зато отреагировал в соцсетях - назвал свою теперь уже бывшую жену хищницей и заявил, что она его шантажировала, угрожая возбудить против него уголовное дело. Потому он был вынужден отписать ей московскую квартиру. Правда, вскоре Марат этот пост удалил. Что же сейчас происходит в жизни артиста?

«Это формальность. Мы вместе»

Мы позвонили Марату с расспросами. Причем это было утром, и рядом с Башаровым слышался детский голос.

- Марат, у вас состоялся раздел имущества?

- Нет. Никакого раздела не было. Была моя добрая воля.

- Правда, что вы добровольно отдали Елизавете квартиру?

- Да. Это три квартиры, объединенные в одну большую. Закончил ремонт, обставил... Это Лизе и сыну. И не жалею!

- А у вас своя квартира осталась?

- Есть дом.

- А где вы живете?

- Я часто в разъездах. Мы живем с Лизой и сыном вместе, и у нас все хорошо. У меня много работы. Сейчас закончили работу над картиной «Я подарю тебе победу» режиссера Арсена Агаджаняна, он же автор сценария. Фильм будет показан на Московском кинофестивале 23 апреля. У меня главная роль.

Бывшие супруги пытаются вновь быть семьей. Договорились ради сына. Фото: instagram.com/elizavetabasharova

- Вы теперь завидный жених...

- Я люблю свою семью. Развод - это формальность. Мы вместе.

- А сын ваш понимает, что его папа актер?

- Да, с самого рождения! И у сына есть актерские данные.

Он не пьет, она не изменяет

- Как мне рассказал Марат, он продолжает жить с Лизой и сыном, как семья, - поделился друг артиста с «Комсомолкой», попросив не называть его имени. - Наверное, это странно звучит: люди развелись, но не расстались. Марат часто отсутствует, у него кочевая жизнь бродячих артистов. Он зарабатывает деньги. Но у него ключи от квартиры, где живут Лиза и сын, он приходит, когда захочет. И остается там на ночь. Так они договорились с Лизой. Заключили соглашение по типу брачного контракта о взаимных обязательствах. Марат обязуется содержать семью. Лиза дала ему шанс - разрешила с ними жить с условием, что он больше не пьет. И пока он держит слово - завязал. Не вижу его поддатым. А его условие - чтобы у Марселя не появился новый «папа». Чтобы Лиза не предъявила ребенку некоего дяденьку.

Мне показалось, они пытаются вновь быть семьей. Договорились ради сына. При разводе Елизавета потребовала оставить ей квартиру и назначила размер алиментов. Это не 25 процентов от доходов, она назвала свою сумму. Марат попросил возможность приходить в эту квартиру и жить в ней. Пока он юридически остался без своего жилья в Москве (есть дом в Подмосковье, построенный до брака с Лизой и разделу не подлежащий. - Ред.). А так, по сути, все, что у них нажито в браке, он отдал ей. Елизавета сказала, что она не возражает, чтобы он жил в этой же квартире, но, как говорится, до первого косяка.

- Если все идеально, то что же Башаров пост выставил, что жена - хищница, шантажом его вынудила отписать ей квартиру?

- Отношения не бывают безоблачными. Марат вспыльчивый. Понимает, что Лиза его, по сути, поимела. Под ее нажимом он отписал ей квартиру, которую зарабатывал потом и кровью. Написал пост в недовольстве, потом удалил.

В Марате уживаются два человека. Один - прекрасный актер, любящий муж, потрясающий папа. Вот этого Марата Лиза и полюбила. И есть в этом же человеке второй Марат, который пил, порой теряя себя, и не помнил, что творил. Лиза оказалась девушкой хваткой. Хотя она любит Марата, но сумела себя полностью юридически защитить. Думаю, весь этот развод она затеяла, чтобы диктовать ему свои условия. Она позаботилась о будущем своем и сына. Ее адвокаты дали подписать Башарову соглашение, которое они составили. Он подписал, не сопротивляясь. Когда был развод, он не приходил в суд и не нанимал себе адвоката. Говорил, что на все согласен. И в суд на раздел имущества никто не подавал, договорились полюбовно. Он полностью погружен в свою карьеру, работу, только об этом у него болит голова. Марат больше испугался даже не того, что Лиза пойдет и напишет на него заявление в полицию. Ему не хотелось огласки и шумихи, чтобы полоскали его имя.

Сейчас Марат шелковый и во всем старается угодить Лизе. Называет в разговорах ее «лапушкой». Очень много времени проводит с сыном. Мне показалось, что отношения в семье стали лучше после развода. Надолго ли, не знаю. Марат пока, что называется, на испытательном сроке, поэтому Лиза отмалчивается и ничего не объявляет публике. У нее нет кандидатуры, достойной заменить Марата. Она тоже ведь привыкла к комфорту. Так что на сегодня Марат при условии, что он не пьет, ее устраивает.

На странице Марата Башарова в интернете много фотографий с сыном. Фото: instagram.com/marabash1

По выходным гуляет с сыном

На своей странице в Инстаграме Башаров регулярно выкладывает фото с сыном. Марсель часто приходит на каток, где тренируется Марат (играет в хоккей. - Ред.). «Мой звездный болельщик», - подписал фото актер. На одном из видео сын Марсель бреет папе щеку в ванной перед умывальником.

- Лиза, вы живете с Башаровым под одной крышей? - позвонили мы бывшей жене Башарова.

- Без комментариев, - ответила экс-супруга артиста. К слову, фамилию она оставила по мужу.

«Комсомолка» подъехала на улицу Енисейская к дому, в котором расположена квартира Елизаветы. Охранник подтвердил, что актер живет здесь же:

- Башарова знаю, он здесь ночует, да. Живут в одной квартире с Елизаветой и ребенком. К ним часто пожилая женщина приходит и уходит - возможно, няня. В будни Башаров уходит на работу, с ребенком обычно гуляет Елизавета. А вот в выходные и Башаров во дворе с сыном гуляет. Что там у них в личном плане, никто не знает.

СПРАВКА «КП»

Браки и драки

Марату Башарову 44 года. Первой его супругой была сотрудница студии Михалкова «ТриТэ» Елизавета Круцко, директор артиста. Ради мужа Круцко приняла ислам - чтобы пожениться по мусульманским традициям. 6 сентября 2004 года у супругов родилась дочь Амели.

Вторая жена - актриса Екатерина Архарова, племянница актера Эммануила Виторгана. Они поженились 31 мая 2014 года. А в октябре того же года Екатерина с сотрясением мозга, переломом носа, ушибами была доставлена в больницу. Она публично заявила о том, что у артиста есть пристрастие к выпивке и в такие моменты он может быть жестоким и агрессивным.

Работница банка Елизавета Шевыркова (ей 32 года) была фанаткой Башарова: влюбилась в него еще в детстве, увидев в фильме «Сибирский цирюльник». Познакомилась с актером через соцсети. 28 июля 2016 года она родила ему сына Марселя. И 9 сентября 2017 года они сыграли свадьбу. Этот брак был расторгнут 21 марта этого года.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Можно еще поспорить, кто из них жертва

- На мой взгляд, Башаров, когда не стал делить совместно нажитое пополам и отдал квартиру жене, не сумел правильно отстоять свои права, - высказался независимый адвокат Дмитрий Кузьмичев. - Он не стал нанимать адвоката, а зря. Та сторона ничего бы ему не смогла сделать. Уголовная ответственность наступает, когда нанесены тяжкие телесные повреждения. Тяжкие - когда госпитализация и пострадавший лечится не менее 20 дней. А тут у Елизаветы был свернут набок хрящик носа. 27 декабря она получила ушиб, а перед Новым годом уже вышла на мероприятие, нос был в порядке. Мне кажется, его плохо проконсультировали юристы. Учитывая, что есть маленький ребенок, суд бы тянулся годами. А он поддался на угрозы и согласился: да, развод, оформил на Лизу квартиру. Тут еще можно спорить, кто из них жертва.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

«Он не монстр»

- Я знаю Башарова с 2002 года, - рассказала «КП» актриса Светлана Веселова. - Мы на гастроли с ним много ездили. То, что он якобы всех избивает, монстр - это неправда. Марат трепетно относится к Елизавете и просто обожает сына.

Видимо, Елизавета с чьей-то подсказки использовала его для своих целей. По характеру он очень мягкий человек. Я его видела в разных ситуациях. Да, были случаи, когда он от пылкости своей мог так зажать в тиски, что аж до боли. Лично меня раз так зажал. Мы какой-то период не виделись, и он перед спектаклем в гримерке меня схватил, обнял. Я ему кричу: «Марат, мне больно! Я тебя сейчас ударю, у меня спина болит». А у него вот такой наплыв эмоций. Я с ним после этого случая не разговаривала. Потом он мне говорит: «Веселова, ну прости, я не могу, когда с тобой не разговариваю».

Я его не видела до такой степени злым, чтобы он смог ударить. Пьяный - он вообще не агрессивный, а очень добрый. И невероятно щедрый.

Как-то говорит мне: «Светка, я тебе хочу сейчас подарить 5 тысяч евро». Я ему говорю: «Ты с головой не дружишь». Он звонит и разговаривает с человеком, который ведет его банковские дела: «Сейчас тебе девочка скажет номер счета, ты переведи ей 5 тысяч евро». Я беру трубку, говорю: «Он сейчас немного выпивший, ничего не делайте, просто скажите ему, что вы мне эти деньги перевели. Чтобы он успокоился». Вот он такой! Сколько раз его на деньги раскручивали. Помню, после спектакля на гастролях гуляли все, а счет выставили Марату.

Что для Марата главное - он сына никому не отдаст. Мне кажется, они c Лизой все обсудили и выстроили свои отношения. А в одной они постели, не в одной - это не наше с вами дело.

Cамые известные роли актера

«Утомленные солнцем» (1994) - танкист

«Сибирский цирюльник» (1998) - Полиевский

«Ворошиловский стрелок» (1999) - Игорь Зворыгин

«Свадьба» (2000) - Мишка Крапивин

«Граница. Таежный роман» (2001) - лейтенант Иван Столбов

«72 метра» (2004) - капитан-лейтенант Петр Орлов

«Гибель империи» (2004) - Штольц

«Турецкий гамбит» (2005) - Гриднев

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