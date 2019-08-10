2019-08-09T20:15:52+03:00
Звезды

«Вы не Джина Лоллобриджида?»: Как Олег Стриженов с третьей попытки нашел свое счастье

Народному артисту СССР исполняется 90 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВАДенис КОРСАКОВ
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На Лионелле Пырьевой Олег Стриженов женился, когда ему было 47 лет, а ей - 38. Они провели в браке уже больше четырех десятилетий. Фото ТАСС/ Юрий БелинскийНа Лионелле Пырьевой Олег Стриженов женился, когда ему было 47 лет, а ей - 38. Они провели в браке уже больше четырех десятилетий. Фото ТАСС/ Юрий Белинский
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Олег Стриженов был трижды женат. В двух первых браках родились дочка и сын. Увы, дочь Наталья Стриженова от красавицы-актрисы Марианнны Стриженовой умерла в 2003 году. Сын Александр родился во втором браке с актрисой Любовью Лифенцова, которая тоже взяла фамилию мужа и стала Стриженовой. Но семейного счастья это не принесло. Их брак продлился около шести лет. И наконец с третьей женой семейная жизнь знаменитого артиста сложилась.

Марианна Стриженова Фото: фотохроника ТАСС.

Марианна СтриженоваФото: фотохроника ТАСС.

На Лионелле Пырьевой Олег Стриженов женился, когда ему было 47 лет, а ей - 38. Они провели в браке уже больше четырех десятилетий. Но теоретически могли провести вместе еще больше времени: познакомились они в 1955-м, на проходивших в Одессе съемках фильма «Мексиканец» по Джеку Лондону.

Любовь Стриженова. Кадр из фильма "Чужая" Фото: фотохроника ТАСС.

Любовь Стриженова. Кадр из фильма "Чужая"Фото: фотохроника ТАСС.

Лионелла, носившая тогда девичью фамилию Скирда, пришла посмотреть на съемки. Как вспоминал Стриженов в автобиографии, она «скромно стояла за веревочным оцеплением в толпе любопытствующих. На вид лет шестнадцати-семнадцати, с огромной копной коричневых волос, лучезарными карими глазами и замечательной фигурой с тонкой осиной талией! Казалось, от нее веет морем и загаром. А загар ее, особенно при свете вечернего заходящего солнца, был просто золотым. Пройти мимо такой девочки невозможно!»

Стриженов провел ее на площадку, отвесив комплимент: «Вы не Джина Лоллобриджида?» Они недолго поговорили, а на следующий день вся группа «Мексиканца» из Одессы уехала.

Вновь Олег Стриженов и Лионелла Скирда пересеклись в Ялте через несколько лет на съемках оперетты «Вольный ветер», где главную роль играла Лионелла, ставшая уже актрисой.

Лионелла Пырьева в фильме "Братья Карамазовы"

Лионелла Пырьева в фильме "Братья Карамазовы"

Потом была еще одна встреча в 1962-м и, наконец, короткий роман. И вновь расставание (Лионелла вышла замуж за режиссера Ивана Пырьева, который через несколько лет скончался от инфаркта). И только в 1975-м, на съемках фильма Петра Тодоровского «Последняя жертва» по Островскому они снова встретились.

Вот как вспоминает эту судьбоносную встречу Олег Стриженов: «Я узнал, что роль графини Круглой будет играть Лионелла Пырьева и что нам предстоит с ней сняться в довольно большой сцене на балу. Сколько времени мы не виделись? С шестьдесят второго года… А сейчас семьдесят пятый. Тринадцать лет! Да… А ведь когда-то я думал, что и часа не проживу без нее.

Я внимательно смотрел на нее. Да, все так же красива и стройна. Ей невероятно шло бальное платье графини. Оно обрисовывало по-прежнему великолепную фигуру, обтягивало бедра и подчеркивало грудь. Я усадил Лину рядом с собой. Глядя на мою одесскую девочку Ли, я просто пьянел и балдел и мне на минуту вспомнилась та одесская девочка Ли, что стояла за веревочным оцеплением возле Оперного театра и которую не пускали дальше любопытной толпы…

Вскоре я вернулся в Москву, и мы встретились на первом озвучании «Последней жертвы», где, помню, публично при всей группе сделал ей предложение стать моей женой. Лина ответила: «Да». Больше мы не расставались!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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