В Олеге Стриженове режиссеры видели романтика, а он был разбитным парнем

Олег Стриженов в кино играл главным образом царских офицеров и князей, романтических героев и революционеров. В театре он выступал примерно в том же амплуа - Ромео, мечтательный барон Тузенбах… Его героев убивали на сцене так же часто, как и на экране. Однако в жизни Олег Стриженов был совершенно другим - не романтиком, а разбитным парнем, по его же признанию. Голуби, спорт, коньки, драки и кино - вот любимые забавы его юности.

В его фильмографии, как ни странно, не так много ролей - всего в тридцати картинах снялся актер за почти 70 лет творческой жизни. Первая роль - эпизод, он сыграл болельщика в советской кинокомедии «Спортивная честь». А вот следующая уже была главной - Артур Бертон, он же Овод, он же Феличе Риварес. После выхода фильма Олег Стриженов проснулся настоящей кинозвездой. Спасало от поклонников то, что без грима он был почти неузнаваем.

В жизни Стриженов не был похож ни на итальянского студента Артура, ни тем более на пламенного революционера, известного под псевдонимом Овод. Худой, веснушчатый, волосы с рыжиной. Пройдет мимо, не обратишь внимания. Но магия кино сотворила чудо: поклонницы видели в нем «джентльмена с голубыми глазами», особенно после выхода кинохита Григория Чухрая «Сорок первый», хотя глаза у Стриженова не голубого, а зеленого, болотного цвета.

f2 Потомки Стриженова (слева направо): сын Александр, внучка Саша, невестка Екатерина, внучка Анастасия с мужем Петром Грищенко. Фото: instagram.com/anastasia_strizhenova

О ЖЕНАХ И ДЕТЯХ - НИ СЛОВА

О личной жизни Олег Стриженов не рассказывает, потому что актеры, по его мнению, не должны исповедоваться перед зрителями.

И если вдруг заходила речь о семье, он пускался в пространные воспоминания о своем детстве, о родителях, которые были очень дружны. Отец - военный, мать - домохозяйка, два старших брата: Борис, летчик-истребитель, погиб под Сталинградом, и Глеб, он стал известным актером.

Нет-нет да и вспомнит про своего любимца шпица Мишку, который жил у него в детстве.

А про любимых женщин, жен, подруг и детей (их у него двое от разных браков - дочь Наталья и сын Александр) - ни слова. Если и говорит о личном, то только о своей третьей жене Лионелле Ивановне Стриженовой (бывшей жене режиссера Ивана Пырьева, в девичестве - Скирде).

Характер у Стриженова нелегкий. Об этом известно в кинотусовке. Например, по какому-то капризу он отказался сниматься в картине Бондарчука «Война и мир». Притом согласился пройти пробы и даже был утвержден на роль Андрея Болконского. Но неожиданно и довольно дерзко потом заявил, что у такого режиссера, как Бондарчук, он никогда сниматься не будет. А между тем «Война и мир» Бондарчука получила «Оскар».

У Олега Стриженова много наград и званий. Самое престижное - «Народный артист СССР», которое он получил в 1988 году, когда уже не снимался в кино и давно не работал в театре. Дали народного по совокупности заслуг, как теперь говорят, - за честь и достоинство.

Но главной своей наградой он считает другую - медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», которую он получил в НИКФИ (Научно-исследовательский кинофотоинститут), где подростком работал в годы войны.

Олег Стриженов был женат трижды, но счастье нашел только с последней женой - Лионеллой Пырьевой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ДАЙТЕ СПРАВКУ, ЧТО Я АРТИСТ

Когда Стриженов перестал сниматься в кино, он стал писать этюды и шаржи на коллег. К сожалению, сегодня зрение не позволяет Олегу Александровичу заниматься любимым делом, но с детства он прекрасно рисовал и учился в театрально-художественном училище, прежде чем поступить в Высшее театральное училище им. Щукина.

Экзамены, собеседования и творческие испытания в Щуке прошел блестяще. Очень понравился директору училища легендарному режиссеру Борису Захаве, от взгляда которого дрожали другие абитуриенты. А Стриженов после экзаменов уверенно сказал профессору: «Если вы меня возьмете, то дайте сразу справку, что я - студент высшего учебного заведения. Тогда меня военком оставит в покое, в армию не возьмут… Да и мама с Мишкой с ума сходят».

- А кто такой Мишка? - поинтересовался Захава.

- Собака любимая.

- И что за порода?

- Шпиц, немецкий.

- О! Аристократ… Не волнуйтесь, сейчас мы вас спасем от человека с ружьем.

Так Стриженов стал студентом Театрального училища имени Щукина. На курсе он считался лучшим учеником. Его педагог Иосиф Толчанов, входя в аудиторию, говорил: «Здравствуйте, молодые люди и Олег Александрович».

Генеалогическое древо Олега Стриженова.

Пять лучших фильмов:

- «Овод»

- «Мексиканец»

- «Сорок первый»

- «Белые ночи»

- «Звезда пленительного счастья»

КСТАТИ

«Вы не Джина Лоллобриджида?»: Как Олег Стриженов с третьей попытки нашел свое счастье

Олег Стриженов был трижды женат. В двух первых браках родились дочка и сын. Увы, дочь Наталья Стриженова от красавицы-актрисы Марианнны Стриженовой умерла в 2003 году. Сын Александр родился во втором браке с актрисой Любовью Лифенцова, которая тоже взяла фамилию мужа и стала Стриженовой. Но семейного счастья это не принесло. Их брак продлился около шести лет. И наконец с третьей женой семейная жизнь знаменитого артиста сложилась. (подробности)

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