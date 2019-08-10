Олег Стриженов говорит: «Если этот «гений», а тот «великий русский артист», тогда кто же я?»

Народный артист СССР Олег Стриженов, который сегодня отмечает 90-летие, давно не общается с журналистами. О том, как будет проходить юбилей, мы расспросили его сына — Александра. Вот, что он нам рассказал.

- Олег Александрович ведет закрытый образ жизни. Поэтому праздник будет в узком семейном кругу. Приедем поздравить его мы с Катей (жена Александра — телеведущая Екатерина Стриженова — Ред.) и наша младшая дочь Саша.

- Как себя чувствует Олег Александрович?

- Думаю, как и большинстве людей в его возрасте. Главное, что он прекрасно соображает. Он — человек со светлым разумом, с чувством юмора, иронией.

10 лет назад он перестал давать интервью. Могу объяснить, почему. Виноваты журналисты и телевидение (мы было подумали, что Александр скажет что-то оригинальное — Ред.).

Уж очень легковесно и часто не по адресу мы разбрасываемся такими словами как кумир, секс-символ, великий русский артист.

Отец перед своим 80-летием решил, что все эти эпитеты уже раздали другим и для него ничего не осталось. А с другими он «лежать на одной полке» не хочет, поскольку всегда был в привилегированном положении. Кто не приди на шоу к Андрею Малахову, тот и будет «кумир поколения», хотя эти артисты в массовке играли в тех фильмах, где снимался Олег Стриженов.

У нас теперь каждый артист - «звезда». На что мой отец говорит: «Ну если этот «гений», а тот «великий русский артист», тогда кто же я? Идите в ж…, не будут ни с кем разговаривать". И перестал давать интервью. Это позиция. Да и не о чем ему особо рассказывать.

- Олег Стриженов не так много сыграл в кино — всего около тридцати ролей. Почему?

- Он очень избирательный, поэтому проходных ролей у него почти не было.

- Не жаловался вам, что мало сыграл?

- Нет! Я иногда ему рассказываю, как на театральных юбилеях выходят на сцену старейшие актеры и говорят главному режиссеру, мол, мечтаю в следующем сезоне сыграть новую роль. «Господи, зачем? Неужели не наигрался?», - изумляется отец. У Олега Александровича нет подобных амбиций давно. Когда-то я уговаривал его сниматься и подсовывал сценарии. На что он мне сказал: «Я привык быть на площадке «первачом». Я локомотив, за которым тянулись другие вагончики. Но сейчас я в таком состоянии, когда могу быть обузой съемочной группе, режиссеру, своим партнерам". Наивно думать, что в 90 лет есть та же реактивность, энергия, память, как в 20 или даже в 50 лет.

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