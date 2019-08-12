«Дались вам эти губы!»: вместо «Миссис Россия 2019» Екатерины Нишановой на мировой конкурс поедет другая участница

Новоиспеченная «Миссис Россия 2019» 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика, надевая корону победительницы, наверняка, не на такую славу рассчитывала. Но победа лишь в первые минуты принесла ей радость и почет, а потом, когда фото с финала разлетелись по Сети, Нишановой досталось: понеслись фотожабы, насмешки и оскорбления, среди которых самые невинные - «загримированный андроид» и «пластмассовая миссис».

«Комсомолка» дозвонилась организатору конкурса, президенту фонда «Планета женщин» Алле Маркиной. За 20 лет в конкурсной индустрии ей не раз приходилось отвечать, почему финалистки ее проектов («Миссис Россия», «Миссис Москва» и др.) далеки от привычных стандартов красоты — то фигуры участниц слишком пышные, то на лицах видны следы работы пластических хирургов…

- Алла Юрьевна, вы читаете, что пишут в Сети про Екатерину Нишанову? - спросили мы Маркину.

- Не читаю принципиально, - призналась организатор конкурса. - Если бы читала, наверно, даже из дома бы выйти не смогла. Сейчас у нас столько диванных экспертов, которые в интернете пишут гадости. У нашего конкурса другая задача: собрать женщин со всей страны, умниц, красавиц, чтобы они поделились своими достижениями, чтобы их семьи ими гордились.

- Блогеры обратили внимание, что победительница выглядит неестественно — мол, губы, явно сделаны…

kate_love_max Мне в директ очень часто задают вопросы: Стоит ли участвовать в региональных конкурсах Фонда #планетаженщин? Для чего принимать участие в конкурсах?

- Да что вам дались эти губы! Сейчас другие стандарты красоты, не такие, как были 100 лет назад. Номер, в котором Катя пела, был так поставлен — просто Голливуд! Мы с ними неделю работали — она всегда причесана, лучше всех одета, фигура идеальная, а еще ни с кем не конфликтовала. Ей даже соперницы говорили: «Катя, ты лучшая!». Она настоящая «Миссис Геленджик», реально занимается благотворительность — у нее сестра с ДЦП, она не только ее на себе тащит, но и деткам таким же помогает. А диванным критикам кого не покажи, везде изъяны найдут. Кроме картинки ничего не видят! Когда Полина Диброва участвовала, то же самое было.

- Обсуждают, что Нишанова будет представлять страну на мировой арене.

- У нас две победительницы. И на конкурс «Миссис земного шара» в Китай поедет не Екатерина, а другая участница, у которой четверо детей — Ксения Кривко из Кемерова. Не все победительницы готовы ехать за границу.

kate_love_max Екатерина Нишанова

- Алла Юрьевна, у вашего конкурса есть коммерческая составляющая — участницы платят деньги?

- Вы намекаете, что победа куплена что ли? Это мой проект, но я никакие места не продаю! Вы сами подумайте - я не девушек молоденьких, а мам на сцену ставлю. Победительницу выбирали члены жюри (модельер Вячеслав Зайцев, актер театра и кино Михаил Горевой, художник, певица Катя Лель и другие. - Ред.) - люди очень компетентные. При этом государство на мой социальный проект ни копейки не дает — все делаю на деньги спонсоров и свои собственные.

Да, участницы платят, но эта сумма идет на покрытие их же расходов: оплату хореографов, визажистов, операторов. Поэтому тут нет никакой подоплеки, никаких жареных фактов. Вы поработайте, как я, поустраивайте такие конкурсы, такие праздники, поищите спонсоров, благотворительностью позанимайтесь... У меня за последние годы 100 грамот от детских домов, которым я помогаю. Я всю душу этому конкурсу отдала, а теперь оправдываюсь — про губки, про зубки… Обидно, аж температура поднялась.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Самая красивая Миссис России живет в Геленджике, воспитывает двух сыновей и обожает красную помаду

Екатерина Нишанова победила в конкурсе на годовщину свадьбы (подробности)

"Если это победительница, то как выглядят остальные?": итоги "Миссис Россия 2019" возмутили звезд и блогеров

Самая красивая замужняя женщина страны шокировала интернет-пользователей (подробности)