2019-08-12T20:18:00+03:00
Звезды

Бандерас вывел в свет молодую возлюбленную в платье принцессы с глубоким декольте

59-летний актер светился от счастья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Антонио Бандерас и Николь Кимпел.Антонио Бандерас и Николь Кимпел.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Антонио Бандерас появился на вечеринке в испанской Марбелье с эффектной блондинкой Николь Кимпел. 39-летняя подруга 59-летнего актера для выхода в свет выбрала сверкающее нежно-розовое платье принцессы с пышной юбкой и глубоким декольте. Один из завидных холостяков Голливуда был одет в черный костюм с бабочкой и лакированные туфли.

Антонио Бандерас и его нынешняя возлюбленная Николь Кимпел посетили гала-вечер Starlite. Актер и его девушка помогали собрать деньги для фондов, которые занимаются спонсированием образовательных программ, проектов в сфере здравоохранения и помощи людям, попавшим в сложную ситуацию.

На красной дорожке Бандерас выглядел счастливым рядом с избранницей. Влюбленные держались за руку и время от времени обнимались, улыбаясь фотографам.

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Антонио Бандерас появился на вечеринке в Марбелье с эффектной блондинкой
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Антонио Бандерас 10 августа отпраздновал 59-летие. В 2015 году от актера ушла жена Мелани Гриффит. Причиной она назвала непримиримые разногласия. За год до разрыва одной из самых крепких голливудских пар папарацци запечатлели Бандераса с инвестиционной банкиршей Николь Кимпел. Они кружились в танце на вечеринке.

После развода с Гриффит артист все чаще стал выходить в свет с красавицей-блондинкой. Вскоре слухи об их романе попали в прессу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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