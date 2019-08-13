Эксперт: Российский турист переключится с Грузии на Армению и Азербайджан

Последние дни в СМИ снова вспомнили о Грузии. В интернете со злорадством подсчитывают кармические и финансовые убытки страны в результате ссоры с Россией. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что прекращение авиасообщения между странами серьезно повлияло на турпоток. Речь идет о сокращении на 70%. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов. "КП" задала несколько вопросов об этой ситуации главе регионального совета Российского союза туриндустрии Ольге Санаевой.

- Изменится ли ситуация с турпотоком из России в Грузии до конца года?

- Любое сокращение направления — в частности, сокращение такого популярного направления как Грузия, — сказывается на том, что ассортимент редеет и цены меняются.

- Но ведь направление лет пять развивалось бурно?

- Очень бурно. У Грузини было неплохое соотношение цена-качество. Но как только уходит полетная программа — это сразу означает потерю направления.

Российский турист переключится с Грузии на АрмениюФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Доставка туристов автобусами и машинами в Тбилиси и Батуми отмену перелетов не компенсирует даже минимально?

- Конечно, остаются автомобильные потоки через российско-грузинскую границу. Есть варианты с вылетом в Армению и Азербайджан и доставкой туристов автотранспортом через южные и восточные границы Грузии. Но говорить про устойчивость потоков в таких случаях нельзя.

- Но почему называют цифры снижения турпоток на 70 процентов — ведь 99 процентов российских туристов именно самолетами прибывали в Грузию?

- Поток из российских республик Северного Кавказа на личных авто пока еще остается. Часть людей, у которых было выкуплено что-то в Грузии, поменяли прямые авиабилеты на билеты с пересадками. Могу предположить, что падение турпотока в Грузию произошло не до 30, а до 20 процентов от прежних цифр. Что, впрочем, не отменяет главного - направление практически потеряно.

Азербайджан — это кроме познавательного еще и морской отдыхФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Потеряно — пока ( и если) не возобновится прямое авиасообщение из крупнейших российских аэропортов в Тбилиси и Батуми?

- Конечно. Любое негативное сообщение сказывается на турпотоке. А Батуми как морской курорт российскими туристами сейчас рассматриваться вряд ли будет. Например, авиакомпания «Сибирь» летала туда напрямую с хорошим заполнением. Но теперь страна потеряна.

- 60 миллионов долларов в месяц - большая потеря для Грузии?

- Для работающих в турбизнесе - конечно. И 800 миллионов долларов за турсезон — вполне реальная цифра потерь, которая может отразиться на бюджете соседней с нами страны.

- Грузия из всех экс-республик СССР принимала наибольшее число туристов из России?

- Да, Грузия была наиболее заметной из стран СНГ в туристическом бизнесе. Сейчас часть российского потока переключится на Армению и Азербайджан. Последний — это кроме познавательного еще и морской отдых, а Армения — гастрономический и исторический туризм. Люди найдут там кавказский колорит. Это сейчас самый реальный вариант замены Грузии.