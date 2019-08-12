Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Прекращение авиасообщения между Грузией и Россией нанесло серьезный материальный ущерб туристическому сектору республики. Об этом сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
"По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%", — сказал глава правительства.
Он выразил надежду на то, что предпринятые кабинетом министров шаги позволят вернуть динамику роста в туристический сектор Грузии, и призвал оказывать поддержку бизнесменам, занятым в этой отрасли, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что отношения между странами резко обострились после того, как российский депутат по ошибке сел в кресло спикера грузинского парламента. В Тбилиси вспыхнули русофобские митинги, и в Москве решили оборвать авиасообщение с республикой ради безопасности граждан. Грузины сразу поняли - турсезон сорван.
Художники на знаменитом рынке у Сухого моста в Тбилиси.Дина КАРПИЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU
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