Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-12T14:51:04+03:00

В Тбилиси все еще надеются вернуть динамику роста в опустевшем секторе

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Прекращение авиасообщения между Грузией и Россией нанесло серьезный материальный ущерб туристическому сектору республики. Об этом сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

"По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%", — сказал глава правительства.

Он выразил надежду на то, что предпринятые кабинетом министров шаги позволят вернуть динамику роста в туристический сектор Грузии, и призвал оказывать поддержку бизнесменам, занятым в этой отрасли, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что отношения между странами резко обострились после того, как российский депутат по ошибке сел в кресло спикера грузинского парламента. В Тбилиси вспыхнули русофобские митинги, и в Москве решили оборвать авиасообщение с республикой ради безопасности граждан. Грузины сразу поняли - турсезон сорван.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720545" frameborder="0"></iframe> Художники на знаменитом рынке у Сухого моста в Тбилиси.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU