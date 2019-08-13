2019-08-13T14:09:21+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Нужно четко различать мирные протесты и массовые беспорядки

В Кремле объяснили отношение к прошедшим в Москве акциям
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле не считают, что санкционированные и несанкционированные митинги в Москве — признак политического кризиса в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Нужно четко дифференцировать: обычные мирные протесты, которые согласованы соответствующим образом и массовые беспорядки, это два совершенно разных явления, - заявил он. - Имело место и то, и другое. Правоохранительные органы выполняют свои обязанности, делают все, что необходимо для пресечения попыток беспорядков и организации обеспечения безопасности.

Пресс-секретарь президента пояснил, почему Владимир Путин не стал высказываться по поводу акций протеста.

- Разумеется, президент обращает внимание на происходящее, но в России ежедневно происходит огромное количество событий, - отметил Песков. - Они все представляют интерес для президента, но не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения.

Он призвал всех быть сдержанней в оценках, не обвиняя до решений суда ни силовиков, ни протестующих.

- Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями, - сказал Песков. - Поэтому использовать фразы "неправомерное применение силы", "неправомерное отстранение от выборов", "неправомерные аресты" не должны. Это может делать только или ведомство, которое это делает, по итогам служебной проверки, или устанавливает суд. Давайте дождемся судов, которые охарактеризуют то, что происходило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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