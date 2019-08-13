Как профсоюзы решили позаботиться о трудящихся и сократить рабочую неделю

Оказывается, у нас есть профсоюзы! Вы не знали? А они есть! И не один, а целая Федерация независимых профсоюзов России.

И вот эта федерация, о существовании которой не подозревают работающие граждане России, решила проявить о них заботу. Да такую, чтобы большевики на том свете обзавидовались. Федерация обратилась в Минтруд с письмом, в котором предложила ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, но «при обязательном сохранении прежнего уровня заработной платы».

Минтруд на обращение профсоюзных лидеров брезгливо ответил, что законодательство ограничивает лишь верхнюю продолжительность рабочей недели в 40 часов, намекая, что если ФНПР нечем заняться, она может вступить в прямые переговоры с крупнейшими работодателями страны и принудить их к четырехдневной рабочей неделе для своих сотрудников.

Я живо себе представил, как бессменный с 1990 года председатель федерации господин Шмаков стучит кулаком в кабинетах руководителей Газпрома или Роснефти, а то и в Кремле, и угрожает им всеобщей стачкой, если они не прислушаются к голосу рабочего класса.

Понятно, что нигде и ничем Шмаков стучать не будет. Главная его забота – это сохранить под контролем огромную недвижимость бывших советских профсоюзов, которая досталась ему в управление с распадом Советского Союза.

По некоторым оценкам, в распоряжении профсоюзов сегодня находятся 374 санатория, пансионатов, домов отдыха и детских лагерей в 65 регионах страны — от Дальнего Востока до Калининграда.

На санатории профсоюзов приходится более четверти так называемой коечной емкости всех курортов Кавказским Минеральных Вод. Для управления всеми объектами там, федерация в 2005 году ладе учредила специальное ООО «Курортное управление, куда входят 22 санатория и профилактория. Совокупная выручка холдинга за 2015 год составила 5,4 млрд руб

Еще ФНПР владеет рядом гостиниц и санаториев в Сочи. В Москве профсоюзы владеют гостиничным комплексом «Измайлово», выручка которого в 2014 году была более 3,25 млрд руб. Непосредственно ФНПР в Москве принадлежат: Дворец профсоюзов и Дом Союзов на Ленинском проспекте, где располагается центральный аппарат организации, находящаяся неподалеку гостиница «Спутник», велотрек «Крылатское», автобаза в районе станции метро «Калужская», здание Академии труда и социальных отношений на западе Москвы и даже ателье с поликлиникой.

Зачем федерации профсоюзов понадобилось напоминать о своем существовании таким нелепым образом сказать трудно. С такими активами самое лучшее – сидеть тише воды ниже травы и починять примус. Но раз уж «шмаковские профсоюзы» на это решились, самое время поинтересоваться – что это за общественная организация с таким количеством собственности, финансовая отчетность которой закрыта и почему та же Счетная палата не поинтересуется, как уцелела эта странная форма экономической жизни, которая, казалось, навсегда осталась в диких 90-х?

Похожий случай недавно, правда несопоставимый по масштабу, случился еще с одной общественной организацией - Международной конфедерацией союзов художников. Оная почти 30 лет являлась собственником большей части здания Центрального Дома Художников на Крымском валу и сдавала его залы в аренду то под ярмарку шуб, то под антикварный салон пока не была ликвидирована по суду и теперь все здание передано Третьяковской галерее.

Необходимость же введения в стране четырехдневной рабочей недели профсоюзным товарищам лучше обсудить с людьми, которые, чтобы заработать 25-30 тысяч работают на двух работах. С людьми, которые постоянно берут подработки, чтобы просто свести концы с концами. С пенсионерами, которые не могут официально работать, потому что, их немедленно лишат надбавки к пенсии. С теми, кто напрягает все силы, чтобы платить ипотеку, растить детей и иногда отдыхать.

Только это обсуждение для профсоюзных лидеров, боюсь, очень плохо кончилось бы…

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