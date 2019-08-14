В Грузии не могут подсчитать ущерб из-за прекращения турпотока из России

Более месяца прошел с 8-го июля, когда по указу Владимира Путина российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию. И из Тбилиси раздались первые оценки понесенного грузинской стороной в результате этого решения ущерба. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что, по данным на июль туристический сектор потерял (недополучил) около 60 млн долларов США.

Но вот бывший спикер парламента республики, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе не согласна с этой оценкой.

- Шестьдесят миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов, - заявила она и обратила внимание на «историческое падение курса лари», случившееся после прекращения авиасообщения, который «дошел практически до отметки 1/3 к доллару».

Можно сказать, что правы и неправы в этой оценке одновременно обе стороны. Те, кто говорит о 60 миллионах, имеют в виду только один, и то неполный месяц – июль. И только одну сферу местной экономики – туризм. В 700 миллионов Бурджанадзе явно оценивает потери на протяжении годового периода. И всей Грузии, а не только местной туриндустрии. И тогда эти цифры начинают примерно соответствовать реальности. И даже являются несколько преуменьшенными. Поскольку туризм – это такая сфера, где приехавший в Грузию из России турист не просто оставляет в стране примерно тысячу долларов, а эти доллары многократно крутятся в обороте, обеспечивая и занятость представителей смежных профессий и сфер: от производителей и поставщиков товаров в магазины до, грубо говоря, продаж топлива на АЗС, которое покупают таксисты, обслуживающие туристов. Так что один доллар туриста – идет, как минимум, на трех-четырех человек, обеспечивая им доход, зарплату и т.д.

Так что, оценивая экономический ущерб от того, что россияне перестали тратит свои деньги в Грузии, надо учитывать еще и этот «эффект домино». И общая сумма будет тогда гораздо больше.

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