2019-08-14T10:58:57+03:00
Экономика

Служба занятости с начала года отметила резкое уменьшение занятых россиян

Рынок труда не досчитался полмиллиона граждан предпенсионного возраста по демографическим и экономическим причинам
Ася РОМАНЧУК
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В службе занятости недосчитались предпенсионеровВ службе занятости недосчитались предпенсионеровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2019 году число работающих экономически активных граждан существенно уменьшилось, несмотря на то, что показатели по безработицы в России остаются минимальными.

Если в конце 2018 года занятыми в России числились 72,5 млн человек, то в начале 2019 уже 71,3 млн. Наиболее явным стал уход так называемых предпенсионеров – людей в возрасте 50-54 лет: их численность на рынке труда сократилась на 476 тысяч, людей «младшего» пенсионного возраста (55-59 лет) – на 129 тысяч человек.

Эксперты ЦБ отмечают, что это связано с высокой смертностью людей в этом возрасте. Помимо демографических причин, на ситуации неблагоприятно сказывается и низкий спрос на рабочую силу, вызванный замедлением роста экономики.

На 1 июня текущего года Роструд получил 170 жалоб от граждан на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста.

В пресс-службе ведомства отметили, что в каждом регионе можно получить консультацию по вопросу дискриминации, а также ряду других по телефонам горячей линии. Кроме того, согласно постановлению пленума Верховного суда от 25 декабря 2018 года работодателя могут привлечь к ответственности, если будет установлен факт принуждения работника к написанию заявления на увольнение по собственному желанию. Те, кто все-таки потерял работу за два года до наступления пенсионного возраста, в определенных случаях могут претендовать на страховую пенсию по старости, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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