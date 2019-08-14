2019-08-14T15:42:51+03:00
Звезды

Друзья Джигарханяна опровергли сообщение, что он попал в реанимацию

Тем не менее 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян лежит в больнице
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Сейчас Джигарханян находится под наблюдением врачейСейчас Джигарханян находится под наблюдением врачейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Сети появилась информация, что Армен Джигарханян попал в реанимацию одной из московских больниц. Он в тяжелом состоянии — у него обострение сердечно-сосудистого заболевания и почечная недостаточность на фоне сахарного диабета.

Сейчас Джигарханян находится под наблюдением врачей

- Надоело реагировать на эти слухи. Никакой реанимации нет! С Арменом Борисовичем все в порядке, - рассказал нам друг Джигарханяна Артур Согомонян. - Он действительно находится в больнице, на профилактике. В театре начинается сезон. Чтобы ездить на работу и приходить на репетиции, как пообещал Армен Борисович артистам, ему нужно немного подлечиться, прокапать капельницу.

Лето он провел прекрасно, отдыхал, сейчас решил заняться здоровьем.

Напомним, два года назад случился скандал в семье народного артиста, в результате которого Джигарханян развелся со своей женой 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Оказалось, что все его имущество — три квартиры — записаны на его бывшую жену Виталину. Начались утомительные судебные тяжбы. Против Цымбалюк-Романовской возбудили уголовное дело - по 137 статье УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Был вынесен приговор – 200 часов обязательных работ и штраф экс-супругу в размере 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Штраф она заплатила, но квартиры, как и деньги, снятые со счетов Джигарханяна в период их брака, остались у нее.

Это не радует народного артиста. Сказывается на его здоровье. И действительно, он слишком часто в последнее время попадает в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Армен Джигарханян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Студия «Квартал-95» показала первую пародию на Зеленского
Шахназоров назвал обучение режиссёров Украины в США началом информационной войны
"Самое любимое место в мире": Новозеландский стрелок написал письмо в Россию
Автокефальная Украинская Церковь прекратила существование
«На новые денег нет»: в «Синих ведерках» выступили против запрета старых авто
В «Газпроме» назвали даты слушаний по газовому спору с «Нафтогазом»
В Госдуме прокомментировали предложение запретить старые машины
Приемный терминал "Турецкого потока" в Турции завершен на 95%
Госдума предложила запретить рекламу микрокредитов в публичных местах
Депутаты новой Рады устроили перепалку из-за русского языка
Минобрнауки: Приказ о правилах общения ученых с заграничными коллегами носит рекомендательный характер
МИД КНР призвал Вашингтон «не совать нос в дела Гонконга»
В день памяти Виктора Цоя в прокат вернется "Игла"
Песков ушел от ответа на вопрос, почему Путин приехал на байк-шоу без шлема
Мертвые согреют живых: шведский крематорий будет отапливать школу
В Кремле идею четырехдневной рабочей недели пока не обсуждали
Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа
Треть российской молодежи не считают себя верующими
Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о лидере движения «Альтернатива»
Наводнение в Индии унесло жизни 225 человек
На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров
Посол США сообщил об отсутствии планов по развертыванию ракет в Европе
Названы продукты, способные защитить курильщиков от рака
Россия, Азербайджан и Иран соединят свои энергосети
Посол США: отношения Москвы и Вашингтона многие назовут «ухабистыми», но появляются «новые пути»
Музыкант Дельфин восстановил здоровье и продолжает записывать альбом