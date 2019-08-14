Друзья Джигарханяна опровергли сообщение, что он попал в реанимацию

В Сети появилась информация, что Армен Джигарханян попал в реанимацию одной из московских больниц. Он в тяжелом состоянии — у него обострение сердечно-сосудистого заболевания и почечная недостаточность на фоне сахарного диабета.

Сейчас Джигарханян находится под наблюдением врачей

- Надоело реагировать на эти слухи. Никакой реанимации нет! С Арменом Борисовичем все в порядке, - рассказал нам друг Джигарханяна Артур Согомонян. - Он действительно находится в больнице, на профилактике. В театре начинается сезон. Чтобы ездить на работу и приходить на репетиции, как пообещал Армен Борисович артистам, ему нужно немного подлечиться, прокапать капельницу.

Лето он провел прекрасно, отдыхал, сейчас решил заняться здоровьем.

Напомним, два года назад случился скандал в семье народного артиста, в результате которого Джигарханян развелся со своей женой 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Оказалось, что все его имущество — три квартиры — записаны на его бывшую жену Виталину. Начались утомительные судебные тяжбы. Против Цымбалюк-Романовской возбудили уголовное дело - по 137 статье УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Был вынесен приговор – 200 часов обязательных работ и штраф экс-супругу в размере 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Штраф она заплатила, но квартиры, как и деньги, снятые со счетов Джигарханяна в период их брака, остались у нее.

Это не радует народного артиста. Сказывается на его здоровье. И действительно, он слишком часто в последнее время попадает в больницу.