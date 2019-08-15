Виктор Цой зарабатывает миллионы даже после гибели

В прошлом году Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes, заработав в 10 раз больше Элвиса Пресли со второго места. За тот год король поп-сцены, умерший в 2009 году, принес семье 400 миллионов долларов. Совокупный посмертный вклад Джексона в бюджет родни и владельцев прав составил уже больше миллиарда долларов, и это не предел.

У нас в стране еще не научились извлекать выгоду из всего, как США, но и нам есть, чем похвастаться. Любовь русских людей к Виктору Цою настолько сильна, что после трагической гибели музыканта интерес к его фигуре только растет — поклонники покупают личные вещи лидера «Кино», его картины и даже «Металлика» поет в «Олимпийском» не «Калинку», а «Группу крови».

Цой разбился в ДТП на трассе Слока — Талси 15 августа 1990 года. И в годовщину гибели «КП» вспоминает, как имя и талант легенды до сих пор приносят доход его близким и не только им.

Виктор Цой в 1988 году. Фото Александра Чумичева и Александра Шогина /Фотохроника ТАСС/

Паспорт, записная книжка, номер «Москвича»

В 2018 году на торгах аукционного дома «Литфонд» распродавали личные вещи Виктора Цоя. Вещи попадали на продажу разными путями. Номерной знак «Москвича», на котором в разбился музыкант, нашли в гараже в Латвии. Владелец сам принес его на аукцион. Номер продали за 2 миллиона рублей.

Номер «Москвича», на котором в разбился музыкант, продали за 2 миллиона рублей.

Доверенность на управление машиной ушла за 2,6 миллиона рублей.

Затем разобрали и другие лоты — рукописные. Записная книжка Цоя, в которую он лично заносил номера БГ, Майка Науменко, Артемия Троицкого и других, ушла за 3 миллиона рублей.

Записная книжка музыканта.Фото: Олег ЗОЛОТО

Рукописный вариант песни «Хочу перемен!» оценили в 3,6 миллиона рублей, тогда как черновик песни «Любовь — это не шутка» продали всего за 550 тысяч рублей.

Рукописи текстов Цоя.Фото: Олег ЗОЛОТО

Анонимный продавец вещей рассказал, что дружил с Цоем и жил на улице Рубинштейна у Ленинградского рок-клуба. По его словам, музыкант часто заходил к нему в гости, оставлял разные вещи и рукописи упали за холодильник, а нашлись только через семь лет, когда лидера «Кино» уже не стало.

Виктор Цой. Фото из семейного архива / пересъемка Тимура ХАНОВА

По цене неплохой трехкомнатной квартиры в Москве ушел паспорт Виктора Цоя — 9 миллионов рублей (начинали торговаться с 2,5 миллионов).

Музыканту выдали паспорт в 16 лет с опозданием на восемь месяцев — там есть отметка о браке с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда. Экспертиза МВД подтвердила подлинность документа, но отец музыканта назвал этот лот «чистым блефом».

Паспорт Виктора Цоя оценили в 9 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Личное письмо музыканта жене Марьяне (1,5 миллиона рублей), анкета Цоя на вступление в рок-клуб (1 миллион рублей), оригинальный макет дебютного альбома «45» (300 тысяч рублей) и фото со студенческого билета (50 тысяч рублей) никого не заинтересовали. Но еще будут выставляться.

Набросок «Без названия (Битва)»

Цой с детства рисовал, учился в художественной школе, затем Ленинградском художественном училище имени Серова, работал в реставрационной мастерской Екатерининского дворца в Пушкине и состоял в арт-группе «Новые художники». Музыкант любил работать в стиле неоэкспрессионизм, изображая квадратных человечков в разных обстоятельствах. Одна из таких картинок — подписанная Цоем работа «Без названия (Битва)» — попала на продажу того же «Литфонда» из частной коллекции. На зарисовке фломастером красные человечки дерутся на ножах и других предметах, и некоторые уже мертвы — например, убиты стрелой. Набросок был сделан в 1987 году и ушел с молотка через 30 лет за 250 тысяч рублей.

Рисунок "Битва" оценили в 250 тысяч рублей.

Портрет Кеннеди

На аукционе современного российского искусства Vladley в 2014 году ростовой рисунок президента США под названием «Портрет Джона Кеннеди», исполненный Цоем в начале 80-х при помощи фломастеров, продали за 15 тысяч евро (чуть больше 1 миллиона рублей). Начинали торговать с четырех тысяч евро (290 тысяч рублей). Размер портрета — 35 на 15 сантиметров. Для американцев Джон Кеннеди был символом больших перемен, возможно поэтому Цой решил посвятить работу именно ему.

Портрет американского президента в исполнении Виктора Цоя.

Картина «Без названия»

Еще одна работа с квадратными человечками, в которых некоторые видят сходство с трафаретным стилем Маяковского или с венгерскими комиксами датирована 1988 годом. Картина «Без названия» (32 на 59 сантиметров) представляет из себя диптих, на левой части которого человечки с красными флагами толкают перед собой большого лидера, а на правой — его уже проткнули стрелой, и он падает на них. Картина ушла с аукциона в Москве в начале августа 2019 года за 31 тысячу евро (2,2 миллиона рублей).

Эту картину Цоя продали за 31 тысячу евро.

Последняя работа — реклама из журнала

В 2015 году петербургский коллекционер Дмитрий Бучин признался, что ранее расстался с последней картиной Виктора Цоя за 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей), чтобы купить себе новую машину. Работа «Приглашаем в полет» — это по сути обложка венгерского журнала с рекламой авиакомпании «Малев» на развороте. Только кисти Цоя. Музыканту так понравилась девушка в короткой юбке с фото, что он взял холст, акрил и перенес эту красоту на полотно. Картину подарил Бучину на день рождения. Коллекционер уверяет, что это была последняя работа Виктора Цоя.

«Лето»

Черно-белый фильм о зарождении «Кино» и кураторских отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко «Лето» в 2018 году выпустил Кирилл Серебренников. Главную роль сыграл корейский актер, совсем не говорящий по-русски, которого переозвучил Денис Клявер. Картина побывала на международном кинофестивале в Канне (приз за лучшую музыку) и Берлине, открывала «Кинотавр» в Сочи, получила четыре «Ники» и собрала в общей сложности чуть больше 90 миллионов рублей. Отца музыканта, Роберта Цоя, на московскую премьеру фильма в «Гоголь-центр» не позвали. До этого он раскритиковал фильм, поддержав Бориса Гребенщикова в оценке «Лета».

Кадр из фильма "Лето".

Лето Трейлер (2018).

«47»

Еще один фильм про Цоя прямо сейчас снимает Алексей Учитель. При солидной поддержке — Фонд кино, онлайн-сервис Okko и латвийская компания Mistrus Media. Картина с рабочим названием «47» (по имени последнего, невышедшего альбома «Кино») посвящена событиям после трагической аварии. Имена многих узнаваемых персонажей изменены. В том числе и второй жены Цоя — Натальи Разлоговой (Паулина Андреева). Самой фигуры Цоя в картине не будет. Зато Учитель покажет рефлексии водителя «Икаруса» (его сыграет Евгений Цыганов), под который попал «Москвич» музыканта. И друзей Цоя, которые транспортируют его тело из Латвийской ССР в Ленинград. Сам режиссер в интервью «КП» признавался, что не верит в сон лидера «Кино» за рулем. Премьера ожидается в 2020 году.

Паулина Андреева сыграет вторую супругу музыканта.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

P.S. Разумеется, не могут пройти мимо Цоя и российские дизайнеры. К примеру, черную футболку с принтом «Кино» на груди и текстом песни «Дождь для нас» на спине можно купить в ЦУМе «всего лишь» за восемь тысяч рублей.

Футболка с текстом группы "Кино" за 8 тысяч рублей.

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