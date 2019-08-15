"Ливерпуль" вырвал Суперкубок Европы у "Челси" в серии пенальти

14 августа в Стамбуле на домашнем стадионе "Бешикташа" стартовал новый европейский сезон - победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль" и победитель Лиги Европы "Челси" разыграли Суперкубок Европы. Два английских топ-клуба выясняли, кто же самый крутой на континенте а августе 2019 года.

Судейская бригада матча на Суперкубок УЕФА состояла из женщин. Мужчина был на подмене.Фото: REUTERS

Встреча между двумя британскими топ-клубами вошла в историю по нескольким причинам. Главная из которых - судьями встречи были назначены впервые в истории женщины. Главный рефери поединка - Стефани Фраппар из Франции. И вся бригада судей - представительницы прекрасного пола, и лишь Джюнейт Чакыр, мужчина - запасной четвертый рефери игры.

Ну и кроме того, битва двух команд из одной страны - восьмой в истории Суперкубков случай, когда бьются за титул команды из одной страны. Но в прошлый раз пять раз играли испанцы, дважды - итальянцы. Англичане - впервые играли за звание лучшей команды Европы.

Этого не показали по ТВ - на поле в Стамбуле выбежал фанат.Фото: REUTERS

На эту игру команды вышли "со своими чашками". Капитаны "Челси" и "Ливерпуля" на стадион в Стамбуле выходили с трофеями за победу в Лиге Европы и Лиге Чемпионов. И поставили на специальные постаменты рядом с главным трофеем вечера - Суперкубком Европы. Можно сказать, "ставили на кон" все что у них было.

На старте поединка не обошлось без небольшого инцидента. На поле выбежал фанат, которого быстро скрутили сразу семь стюардов, которые появились с разных углов поля и окружили "стрикера". На нейтрализацию выбежавшего понадобилась всего пара минут, так что повторения шоу финала Лиги Чемпионов, когда несколько минут все ждали, когда поймают выбежавшую на поле фанатку в купальнике, никто не увидел.

Голов в этой встрече зрители ждали достаточно долго. Команды долго проводили атаки и лишь на 36-й минуте одна из них увенчалась успехом. После передачи американского легионера "Челси" Кристиана Пулишича француз Оливье Жиру открыл счет в матче - 1:0! И на перерыв именно лондонцы ушли в качестве лидеров.

Оливье Жиру празднует гол в ворота "Ливерпуля" на коленях.Фото: REUTERS

И на старте второго тайма встречи "Ливерпуль" смог отыграться - Садьо Мане после передачи Роберто Фирмино сделал счет равным. И Мане стал вторым в истории Суперкубков УЕФА африканцем, который записывал гол на свой счет в таких играх.

Садьо Мане после паса Фирмино забивает в ворота "Челси".Фото: REUTERS

До конца второго тайма счет никак не поменялся. И за 90 минут встречи победителя выявить не удалось. Счет 1:1 на табло сохранился и судья Стефани Фраппар назначила дополнительные 2 тайма по 15 минут.

Садьо Мане - 2:1!Фото: REUTERS

И на 95-й минуте игры все тот же Садьо Мане с передачи все того же Роберто Фирмино выводит "Ливерпуль" вперед - 2:1! А через пять минут женщина-судья ставит пенальти! И полузащитник "Челси" Жоржиньо делает счет опять равным - 2:2!

С пенальти точен на 100-й минуте оказался Жоржиньо.Фото: REUTERS

Жоржиньо, у которого была опечатка в фамилии на футболке, стал первым с 2007 года итальянским футболистом, который забивает гол в матче за Суперкубок УЕФА. До него таким был великий Филиппо Индзаги из "Милана".

Первый овертайм подошел к концу и на табло - те же 2:2. Оставались 15 минут, чтобы решить исход матча, не прибегая к серии послематчевых пенальти. И силы у команд просто заканчивались. В итоге серии пенальти дождались зрители матча!

"Ливерпуль" только-только отыграл серию пенальти в матче за Суперкубок Англии, как тут же - еще одна. Подопечные Юргена Клоппа стали первой с 2007 года британской командой, которая бьет вторую серию пенальти за месяц. До этого такое испытание проходил "Миддлсбро".

Перед началом серии пенальти каждый на свои хитрости был горазд. Например, вратарю "Челси" показывали видео - в какой угол бьют футболисты "Ливерпуля".

Но ничего не помогло лондонцам - "Ливерпуль" выиграл 5:4 серию пенальти и увез еще один трофей из Стамбула к себе домой.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Челси.