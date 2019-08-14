2019-08-14T19:44:17+03:00
Политика

Песков о тушении пожаров в Сибири: "Все работают до седьмого пота"

Президенту России ежедневно докладывают о мерах, принимаемых для ликвидации возгораний в лесах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Песков прокомментировал тушение лесных пожаров в СибириПесков прокомментировал тушение лесных пожаров в СибириФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Представители всех уровней власти максимально эффективно справляются с тушением лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работают все очень напряженно и с максимально возможной эффективностью. <...> Работают все до седьмого пота и этого нельзя не замечать", - сказал представитель Кремля.

Он призвал не забывать о том, что на ситуацию влияет множество факторов, таких как географические и климатические особенности страны, умышленные поджоги и природные возгорания.

"Это очень сложный процесс и, к сожалению, здесь природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью", - цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, президент России Владимир Путин ежедневно получает оперативные данные по ситуации с лесными пожарами и мерам, принимаемых для сокращения ареала возгорания. Так, сейчас огнем охвачено около трех миллионов гектаров леса. Свыше 90% этих территорий приходится на труднодоступную местность.

Сайт kp.ru писал, что ранее власти поручили проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири с целью скрыть незаконные вырубки.

Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

ИСТОЧНИК KP.RU

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