Юра Шатунов показал селфи после операции

Юрий Шатунов на днях перенес операцию. Восстанавливать пошатнувшееся здоровье солист группы "Ласковый май" отправился в Сочи, а перед вылетом из Москвы сделал прощальное селфи.

"Всем привет. Я в аэропорту "Шереметьево", вылетаю на отдых. Всем хорошего лета!", - обратился Юра Шатунов к поклонникам.

На снимке видно, что певец заметно постарел. У него появилась седина, да и выглядит артист уставшим. Оно и не удивительно. Селфи артист сделал после хирургического вмешательства. Операцию проводили под общим наркозом.

Некоторые поклонники Юры даже предположили, что Шатунов опробовал популярное мобильное приложение, которое "состаривает" людей. Но артист развеял сомнения поклонников. "Чтобы постареть, программа не нужна, как мне кажется. Годы возьмут свое", - написал он в в комментариях. В ответ публика пожелала 45-летнему кумиру скорейшего выздоровления после перенесенных операций.

В свою очередь, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин сообщил, что Шатунов уже прилетел к нему в гости, с его подопечным все хорошо. "Юра Шатунов прибыл в город Сочи и, как на этом историческом фото 2005 года, где мы отдыхали на Красной поляне, теперь расположился у меня в отеле «Разин». А Юра поправляется, здоровье у него хорошее, он набирается сил. В октябре мы вновь начинаем гастрольные туры по стране", - отметил Разин.

razin_andrei_lm Ну вот, наконец-таки Юра Шатунов прибыл в город Сочи...

Напомним, Юра Шатунов обратился к врачам во время гастролей по югу России. Певца начала мучить сильная зубная боль. Сначала медики сняли воспаление с гайморовой пазухи, но ни антибиотики, ни другие процедуры не помогли. Шатунов принимал обезболивающие и выходил на сцену.

Позднее Юру увезли в Москву на операцию. Врачи сообщили, что еще бы чуть-чуть, и могли возникнуть серьезные осложнения.

Сейчас Шатунов наслаждается отдыхом с семьей. В его планах - провести время с близкими и дорогими сердцу людьми. 19 лет назад артист женился на девушке по имени Светлана, которая никогда не была фанаткой "Ласкового мая". У пары подрастают двое детей: 13-летний Дэннис и 6-летняя Эстелла. Семья живет в Германии.