2019-07-19T16:13:17+03:00
Звезды

Юра Шатунов показал селфи после операции

Солист "Ласкового мая" постарел и поседел
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец Юрий Шатунов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССПевец Юрий Шатунов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Юрий Шатунов на днях перенес операцию. Восстанавливать пошатнувшееся здоровье солист группы "Ласковый май" отправился в Сочи, а перед вылетом из Москвы сделал прощальное селфи.

"Всем привет. Я в аэропорту "Шереметьево", вылетаю на отдых. Всем хорошего лета!", - обратился Юра Шатунов к поклонникам.

На снимке видно, что певец заметно постарел. У него появилась седина, да и выглядит артист уставшим. Оно и не удивительно. Селфи артист сделал после хирургического вмешательства. Операцию проводили под общим наркозом.

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Всем привет...
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Некоторые поклонники Юры даже предположили, что Шатунов опробовал популярное мобильное приложение, которое "состаривает" людей. Но артист развеял сомнения поклонников. "Чтобы постареть, программа не нужна, как мне кажется. Годы возьмут свое", - написал он в в комментариях. В ответ публика пожелала 45-летнему кумиру скорейшего выздоровления после перенесенных операций.

В свою очередь, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин сообщил, что Шатунов уже прилетел к нему в гости, с его подопечным все хорошо. "Юра Шатунов прибыл в город Сочи и, как на этом историческом фото 2005 года, где мы отдыхали на Красной поляне, теперь расположился у меня в отеле «Разин». А Юра поправляется, здоровье у него хорошее, он набирается сил. В октябре мы вновь начинаем гастрольные туры по стране", - отметил Разин.

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Ну вот, наконец-таки Юра Шатунов прибыл в город Сочи...
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Напомним, Юра Шатунов обратился к врачам во время гастролей по югу России. Певца начала мучить сильная зубная боль. Сначала медики сняли воспаление с гайморовой пазухи, но ни антибиотики, ни другие процедуры не помогли. Шатунов принимал обезболивающие и выходил на сцену.

Позднее Юру увезли в Москву на операцию. Врачи сообщили, что еще бы чуть-чуть, и могли возникнуть серьезные осложнения.

Сейчас Шатунов наслаждается отдыхом с семьей. В его планах - провести время с близкими и дорогими сердцу людьми. 19 лет назад артист женился на девушке по имени Светлана, которая никогда не была фанаткой "Ласкового мая". У пары подрастают двое детей: 13-летний Дэннис и 6-летняя Эстелла. Семья живет в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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