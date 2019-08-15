2019-08-15T14:40:57+03:00
Происшествия

Эксперты: в полёте нужно четко следовать инструкции, особенно с ребёнком

На борту самолета А321, экстренно севшем в Подмосковье, пострадали девять детей [видео]
Павел КЛОКОВ
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По мнению исполнительного директора Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерия Постникова, детей надо приучать к соблюдению правил безопасности с раннего возраста.По мнению исполнительного директора Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерия Постникова, детей надо приучать к соблюдению правил безопасности с раннего возраста.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России, из-за жёсткой посадки самолёта А321 на госпитализацию отправили 23 пассажира, среди них 9 детей. Состояние пострадавших медики оценили как «средней тяжести» и «близкое к удовлетворительному». И почти всем помощь оказали амбулаторно. В больнице оставили лишь одну женщину (69 лет).

Возникает вопрос - почему среди пострадавших почти половина дети?

- Я вижу две причины, - сообщила «КП» директор школы бортпроводников Вера Новохатская. - Первая. Это то, что они летели отдыхать на юг. У нас обычно это делают семьями. И вторая. Чрезмерная активность детей. Они же очень подвижны. Кто-то спинку откинул, кто-то ремень расстегнул. И так далее. Вообще «Уральские авиалинии» строго к этому относятся. Бортпроводники проверяют каждого пассажира перед взлетом. И если ЧП произошло на первых минутах, то, думаю, все были пристегнуты.

Вообще, несовершеннолетние пассажиры делятся на две категории - до двух лет и старше. У первых нет своего отдельного места. Малыши летят либо на руках у матери, либо в специальной люльке (бесплатно). Детям старше двух лет выделяют отдельное место (билет при этом стоит в два раза дешевле, чем взрослый).

- Но при этом, даже если ребёнок сидит на коленях у мамы, его тоже нужно пристегивать, - рассказала эксперт. - Для этого в кресле есть отдельный ремень.

По мнению исполнительного директора Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерия Постникова, детей надо приучать к соблюдению правил безопасности с раннего возраста. Чтобы они уже сами знали порядок действий (без подсказок стюардесс и родителей).

- Но перед полетом лучше все-таки заглянуть на сайт авиакомпании, - добавил Постников. - Услуги по перевозке детей у них немного отличаются. Есть свои нюансы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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