2019-06-25T22:40:02+03:00
Звезды

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Операцию по удалению опухоли провели в изарильской клинике
Кира БУЛЫЧЕВА
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Отец Юлии Началовой Виктор Васильевич.Отец Юлии Началовой Виктор Васильевич.Фото: Телеканал «Россия»
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38-летняя Юля Началова ушла из жизни в марте этого года. Не успели родные певицы как-то выдохнуть после случившегося, как на них начали валиться несчастья. То какие-то штрафы начали приходить за просроченную парковку, то бывший гражданский муж начал требовать половину квартиры, то какие-то люди устроили паломничество на могилу к артистке и начали брать оттуда землю, которая якобы стала лечебной. Родители Юли взяли паузу, и старались минимально общаться с журналистами, пытаясь пережить горе. Но сегодня Виктор и Таисия приняли решение прийти на программу «Пусть говорят» к Дмитрию Борисову. Там они рассказали о том, что фактически Юля спасла жизнь папы своей смертью. После случившегося несчастья Началовым потребовалась психологическая помощь. Певица Лариса Долина, подруга Юли, помогла Таисии и Виктору отправиться на реабилитацию в Израиль. И там, совершенно случайно, врачи обнаружили у папы Юли рак кишечника.

Мы как во сне очутились в Израиле, у доктора Романа Барака, - говорит Виктор Васильевич. - Настолько убитые, что я только на третий день записал адрес отеля, где мы живем. Бог дал нам познакомиться с великим доктором. Он обнаружил у меня проблему, с которой он прекрасно справился. Была операция...

Юля Началова ушла из жизни в марте этого года. Фото: EAST NEWS

Юля Началова ушла из жизни в марте этого года.Фото: EAST NEWS

На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.

- Кардиоваскулярные онкологические скрининги - это комплекс, который должен быть сделан в определенном возрасте, без всякой связи с кем-либо. Только потому что мы сделали его вовремя... Своей смертью Юлечка спасла жизнь своему отцу. Потому что был найден процесс в кишечнике, который реально угрожал жизни Вити. Это был рак кишечника. Мы провели определенные процедуры, и опасность ушла. Когда мы завели Виктора в палату, и вдруг через открытое окно залетает птица и садится на кровать. Наверное, не надо говорить, что это было перевоплощение Юли, которая прилетела и спасла.

- Воробей сел над моей кроватью. Мы его попытались выгнать. Он вылетел и обратно залетел. Мы не знали, что думать, и тут Роман Борисович говорит, что это была Юля, - продолжил Началов.

Мама певицы, Таисия, подтвердила, что видит в случившемся поддержку дочери.

Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

ИСТОЧНИК KP.RU

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