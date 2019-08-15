Помочь Джигарханяну восстанавливаться после операции готова Виталина Цымбалюк-Романовская

Врачи установили кардиостимулятор последнего поколения. Джигарханян находится в сознании. Но его состояние стабильно тяжёлое — у него сложная форма аритмии.

Однако еще накануне друг артиста Артур Согомонян опровергал любые намеки на серьезность проблем со здоровьем. Он сказал "КП", что народный артист СССР лег на профилактику, мол, перед началом сезона надо прокапать капельницу. Примерно то же говорят и в театре, которым руководит Джигарханян: плановая госпитализация, к выходным будет дома. Но из больницы поступают другие сведения.

Мы позвонили бывшей жене Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Ромновской, которая несмотря на скандальный развод, продолжает интересоваться жизнью экс-супруга.

- Знаю, что Армена Борисовича прооперировали. Ему и раньше делали операции, дважды стентирование сосудов сердца. Он очень тяжело переносит общий наркоз и долго после него восстанавливается, - рассказала нам Виталина. - Я допускаю, что у него могут быть проблемы и с почками. И показатели сахара в крови высокие. В течение почти двух лет его «друзья» не пускают к нему не только меня, но и наших общих знакомых. Так проще манипулировать Арменом Борисовичем.

- Если ситуация будет критической, вы к нему приедете в больницу?

- Только в том случае, если Армен Борисович меня об этом попросит. Если бы могла ему чем-то помочь, конечно, помогла бы. Я всегда находилась рядом с ним даже в реанимации. Посторонние люди такой уход обеспечить не могут.

- Недавно в театре Джигараханяна был сбор труппы. И Армен Борисович тоже приезжал. Как мне рассказывали, он со всеми поговорил, был рад встрече с артистами (до этого Джигарханян не был в театр полгода).

- Вот именно — вам рассказали, что говорил Джигарханян. Но только самого Армена Борисовича давно не слышно. Вся информация в пересказе. При мне такого не было. Накануне его похищение (около двух лет назад Джигарханяна вывезли из квартиры его друзья в то время, когда Виталина находилась в театре — Ред.) Армен Борисович баллотировался в депутаты. Был в здравом уме и твердой памяти.

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