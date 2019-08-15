У семнадцатилетней дамы - пятеро по лавкам

Статистика, которую приводит «РИА Новости», потрясает, конечно. Пятеро семнадцатилетних мам в России за прошлый год родили своих пятых детей! 16-летних рожениц было 2925 (для 165 из них - не первые роды). 15-летних - 919 (22 шли уже не за первым ребенком). Четыре ребенка родились у 12-летних мам! И это только за прошлый год!

Эксперты и рассудок говорят, что в большинстве случаев здесь ничего нет неожиданного: большая часть из таких ранних родов обусловлена многовековыми традициями. Испокон веков, мол, в цыганских семьях, например, выходят замуж в 12 - 13 лет. В кавказских горных селениях также не ждут совершеннолетия невесты. Есть, конечно, в этой статистике и обычные девчонки из соседнего двора, слишком рано окунувшиеся с головой в чувства. Но, как правило, это довольно маргинальные истории - девочки из неблагополучных семей, где мамам до них нет никакого дела за хороводом собственных сожителей и собутыльников.

Но дикости цифр это совершенно не отменяет. Если успела стать мамой в 12 - забеременела, как правило, в 11 лет. Вспомните своих детей в пятом классе - ну совсем же несмышленыши! А кто-то в их возрасте уже сам становится родителем.

И не надо рассказывать, что где-то там женщины раньше созревают. Даже если тело физиологически готово к родам в 16 лет (это, кстати, у нас в стране считается возрастом добровольного согласия, а до 16 секс с ребенком уголовно наказуем), интеллектуально и эмоционально девушка явно не созрела. Не получила образования, профессии. И пятые роды в 17 лет означают, что дети - погодки, рождались один за другим. Тогда как врачи рекомендуют даже зрелым дамам 2,5-летний перерыв между родами, чтобы организм хотя бы минимально успел восстановиться, поскольку беременность серьезный удар по здоровью.

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