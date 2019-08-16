Краше Памелы Андерсон: молодая жена Диброва снялась в красном купальнике

Полина Диброва вместе с семьей покинула холодную Москву и отправилась греться в горячую Испанию. Многодетная мама вместе с наследниками наслаждается солнцем и морем.

30-летняя жена телеведущего Дмитрия Диброва уже успела показать поклонниками фигуру в бикини на пляже. Особое впечатление на публику произвел купальник красного цвета. В свое время в похожем бегала по пляжу легендарная Памела Андерсон.

Полина Диброва уверена, что ей очень идет красный цвет. И это действительно так. Блондинке с белой коже он к лицу. Соблазнительный образ модель дополнила кепкой того же цвета и массивными серьгами.

polinadibrova Какой цвет вам больше всего идет?

"Какой цвет вам больше всего идет? Безусловно, это зависит от степени загара и красок вокруг. Кажется, красный - мой цвет", - написала в блоге супруга Дмитрия Диброва.

Купальник с надписью "Королевы рождаются в июле" идеально сидит на девушке. Он подчеркнул стройную фигуру Полины и ее выдающийся бюст. Комплиментов и восторженных реплик ей ждать долго не пришлось. Длинноногая супруга 59-летнего телеведущего снялась в разных позах, поэтому интернет-пользователи смогли оценить ее прелести.

30-летняя жена телеведущего Дмитрия Диброва уже успела показать поклонниками фигуру в бикини на пляжеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Какая Вы красавица. Вам все идет, а в красном - вы богиня", "Королева", "Памела Андерсон отдыхает", "Везет же Диброву. Какая же ты красивая, Полина!", - высказались поклонники "Миссис России-2017". Кстати, в июле многодетная мама отметила юбилей. Ей исполнилось 30 лет.

Отметим, Дибровы отдыхают в Испании уже четвертый год подряд. Нынешний отпуск, по словам Полины, выдался крайне насыщенным. "Как говориться, после такого отдыха нужно отдыхать. Столько событий, мест, встреч, впечатлений, ресторанов", - написала она.

Дмитрий Дибров женился на Полине в 2009 году. Телеведущий начал ухаживать за девушкой, когда ей было 17 лет. Четвертый брак для него оказался удачным. Полина родила Дмитрию троих прекрасных сыновей. Александр родился в 2010 году, в 2013 году - Федор. Еще через два года на свет появился Илья. Семья живет в мире и согласии.