Пилот просил не отвлекать, а диспетчер говорила о птицах: что известно из "черного ящика" самолета А321

В СМИ появляются данные из "черного ящика" самолета А321, который совершил 15 августа жесткую посадку в кукурузном поле возле аэропорта "Жуковский". Одна из версий аварии - отказ двигателей из-за попадания в них птиц.

Диспетчер предупреждал пилотов о скоплении птиц в небе, когда самолет начинал взлет. На первых же минутах пилоты сообщили, что отказал один двигатель.

- Появилась неустойчивая работа двигателей, сначала левого потом правого. Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, отработать отказ, принять решение правильное, рассчитать все, но, как оказалось, времени было мало, - рассказал пилот Дамир Юсупов, которому президент присвоил звание "Герой России". - Решения менялись. Решение посадить самолет в поле возникло после отказа второго двигателя и устойчивого снижения самолета.

Когда, пилоты чудом приземлились на кукурузное поле, то в разговоре с диспетчером, просили не отвлекать.

- У нас эвакуация пассажиров, — сказал пилот.

Уже после посадки пилот и, правда, продолжал докладывать обстановку диспетчерам.

- Что было на борту? Сам момент эвакуации я не видел, потому что бригада бортпроводников сработала вообще профессионально и быстро. Мгновенно дали надлежащую команду, выпустили трапы. Я выхожу, мне докладывают, что самолет уже пустой, жертв нет, все эвакуированы, - рассказал журналистам Дамир Юсупов.

В настоящее время в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) продолжают работу по расшифровке записей с "черного ящика" самолета А321.

- Работы еще ведутся. Рано говорить об окончании расшифровки всех записей, - сказали в ведомстве.

По некоторым данным, расшифровка четкая, но понадобится еще анализ информации.

- На земле жертв и разрушений нет. Мы сформировали комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия работает, - сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

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