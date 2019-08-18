2019-08-18T12:11:17+03:00
Политика

На митинге коммунистов выступил Чаплин, а Тальков призвал жить по Кону

Наш корреспондент не поверил своим ушам
Владимир БУЛКИН
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17 августа в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве состоялся организованный КПРФ митинг «За честные и чистые выборы».17 августа в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве состоялся организованный КПРФ митинг «За честные и чистые выборы».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Даже не знаю, что тут сказать, чтобы никого не обидеть. 17 августа в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве состоялся организованный КПРФ митинг «За честные и чистые выборы». Зазывалой работал сам Геннадий Зюганов:

«Время пришло. Пришло время защитить себя и свою страну от произвола власти», - с убийственно серьезной миной повторял глава коммунистов всея Руси на записи, размещенной в ютубе. Пуще слов бросался в глаза плохой мастеринг: картинка не успевала за словами, как в клипе Валерии «Самолет», кто помнит, тот поймет.

Революционно настроенные граждане преклонных лет стали собираться в одиннадцать, но не слишком активно. Немолодые люди проявляли похвальный креатив. Кто-то прихватил с собой сумки на колесиках, полные книг, чтобы торгануть "Колобком" из личной библиотеки. Кто-то принес плакатики, предусмотрительно позаимствованные с предыдущего митинга. «Я в бешенстве» и «Я имею право на своего кандидата»... Один пенсионер щеголял в черном балахоне смерти с капюшоном и надписью «коррупция» через пузо. В руках у пенсионера была коса из фольги, она звенела на рамках и старика долго не хотели пропускать полицейские, но потом махнули рукой.

На митинге было много знамен. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На митинге было много знамен.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шел дождь. В воздухе пахло мочой и перегаром.

Появился Сергей Удальцов без зонта, но зато в черной водолазке. Он с удовольствием рассказывал на камеру, что власти используют против митингующих климатическое оружие. Рекомендовал вести себя до 8 сентября хорошо: не бить витрины кирпичами и не подставляться перед полицией. Те, кто хорошо себя вели, смогут увидеть похороны "Единой России", - обещал Удальцов.

- Я лечу над Россиии-ей словно в сказочном сне и дубы вековые машут кронами мне, - затянула со сцены народная артистка Надежда Крыгина. В этот момент над головами трудящихся взлетел дрон и вековые дубы приветственно замахали ему знаменами, лысинами, косами и кто чем мог.

Кстати, знамена были такие: водруженные над рейхстагом, «обманутые дольщики Царицыно», «Раменки против», коммунисты Курска, загадочная красная клубничка на синем фоне и гроздь воздушных шаров «За честные выборы».

Цыганские пляски на митинге коммунистов России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Цыганские пляски на митинге коммунистов России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В красном дутыше на синтепоне торжественный сход открыл Геннадий Андреевич. «Время пришло. Пришло время…, - бодро повторил он свою речь для тех, кто не смотрел ютуб. Правда, теперь картинка больше совпадала со словами.

Как всегда, речь удивляла конструктивностью. Геннадий Андреевич сказал, что доброхоты англосаксы изобрели новое оружие; что Грудинина душат; что пятая колонна водит страну за нос, надевает всем помойное ведро на голову и говорит, что это красиво».

«В общем, наш главный лозунг - ни одного голоса Единой России», - подытожил, наконец, Зюганов и вытер руки о красивую красную курточку. Следом в том же духе выступили другие обиженные, имена которых никому ничего не говорили. Среди сонма одинаковых граждан запомнился коммунист Иван Анохин. Он зачитал свою речь с интонациями Беллы Ахмадулиной и даже в рифму:

они

фальсифицируют голосования

И так далее. И так далее…

Плакаты на митинге поражали многообразием. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Плакаты на митинге поражали многообразием.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дождь усиливался. Со сцены поминали добрым словом Сталина и Ленина. И хотя маразм крепчал, известие «На сцене Игорь Тальков» собравшиеся встретили гробовым молчанием.Разве что Смерть радостно помахала в воздухе косой из фольги.

Меж тем на сцене действительно появился Игорь Тальков. С повязкой на лбу, длинными волосами, кожаной куртке, словом, такой, каким мы его запомнили.

- Хаха реакция крутая, - сказал Тальков дедушкам и бабушкам. И объяснил, что он не сам Тальков, а сын-Тальков.

Собравшиеся выдохнули.

Призыв к средствам массовой информации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Призыв к средствам массовой информацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Судьба не лишена иронии. Отец боролся с коммунистами, а я стою с ними на одной сцене, - продолжил удивлять Тальков-младший и неожиданно добавил: "Потому что нужно жить по Кону. Нас заставляют жить за коном. А наши предки жили по Кону".

В подтверждение тезиса о необходимости жить по Кону Тальков-младший исполнил песню собственного сочинения. Выступление заслужило несколько вялых хлопков от глухих дедушек.

Имел ли в виду Тальков какие-то новости народной лингвистики или подразумевал под «Коном» известного сексолога и борца за права гомосексуалистов Игоря Кона - осталось загадкой.

Требование уважать конституцию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Требование уважать конституциюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но на этом гвозди из красных рукавов коммунистов не закончились. Следом вышел батюшка Всеволод Чаплин. В отличие от предыдущего выступающего он удостоился аплодисментов и восхищенного ропота «отец Всеволод, отец Всеволод». Некоторые даже истово перекрестились. А Геннадий Андреевич посмотрел на попа искоса, хотя Чаплин жить по Кону никого не призывал . Он всего лишь сказал, что против цифрового контроля за народом и что вместо того, чтобы бегать по улицам и шуметь, нужно готовиться к переменам.

В этот момент все насторожились и приготовились, что ведущий в красной курточке объявит Виктора Цоя.

Но сюрпризы закончились. И коммунистический митинг тоже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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