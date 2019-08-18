"Пусть Россия дважды подумает": Польша попросила ввести к себе американские войска

В преддверии визита в Польшу Дональда Трампа тамошний МИД разродился резонансным предложением - перебросить к ним американские войска. Для устрашения восточного соседа.

- Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских, - заявил телекомпании Polsat министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

До этого Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории последней эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9. Посол США в ФРГ Ричард Гренелл допустил возможность частичного перевода американских военнослужащих из Германии в Польшу, а его коллега в Варшаве уже успел расхвалить такие планы.

- Польша выполняет свои обязательства, выплачивая 2% взносов в бюджет НАТО. Германия - нет. Мы приветствовали бы переход американских войск из Германии в Польшу, - говорится в Твиттере посольства США в Польше.

- Весьма странно звучит призыв от польского руководства ввести в страну чужие войска - раньше подобное всегда воспринималось как предательство собственного народа и невозможность обеспечить его защиту, - поделился мнением с "КП" член Комитета Госдумы по международным делам, депутат от ЛДПР Андрей Морозов. - Никакой угрозы со стороны России нет, но размещение баз и ввод войск будет только провоцировать внимание к Польше со стороны российских Вооруженных Сил. Это польская провокация и выстрел себе в ногу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США разместят свои войска в шести локациях на территории Польши

Польский министр обороны подчеркнул, что Варшаве важно усилить восточный фланг Североатлантического альянса для «сдерживания возможного агрессора» (подробности)