2019-08-18T14:22:10+03:00
В мире

"Пусть Россия дважды подумает": Польша попросила ввести к себе американские войска

В Госдуме такой шаг назвали провокацией и предательством польского народа
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович мечтает о вводе в Польшу американских войск.Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович мечтает о вводе в Польшу американских войск.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В преддверии визита в Польшу Дональда Трампа тамошний МИД разродился резонансным предложением - перебросить к ним американские войска. Для устрашения восточного соседа.

- Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских, - заявил телекомпании Polsat министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

До этого Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории последней эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9. Посол США в ФРГ Ричард Гренелл допустил возможность частичного перевода американских военнослужащих из Германии в Польшу, а его коллега в Варшаве уже успел расхвалить такие планы.

- Польша выполняет свои обязательства, выплачивая 2% взносов в бюджет НАТО. Германия - нет. Мы приветствовали бы переход американских войск из Германии в Польшу, - говорится в Твиттере посольства США в Польше.

- Весьма странно звучит призыв от польского руководства ввести в страну чужие войска - раньше подобное всегда воспринималось как предательство собственного народа и невозможность обеспечить его защиту, - поделился мнением с "КП" член Комитета Госдумы по международным делам, депутат от ЛДПР Андрей Морозов. - Никакой угрозы со стороны России нет, но размещение баз и ввод войск будет только провоцировать внимание к Польше со стороны российских Вооруженных Сил. Это польская провокация и выстрел себе в ногу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США разместят свои войска в шести локациях на территории Польши

Польский министр обороны подчеркнул, что Варшаве важно усилить восточный фланг Североатлантического альянса для «сдерживания возможного агрессора» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра
В Гонконге протестующие начали шествие в центр города
Падение метеора над Сардинией попало на видео
Приставы смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда за рубеж
ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек госпитализированы
Постпред Украины при СЕ рассказал о потере страной признаков государственности
Нино Бурджанадзе: выход Грузии из СНГ был ошибкой
Британию ждет нехватка лекарств, топлива и продовольствия в случае Brexit без сделки с ЕС
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских международных играх
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Шойгу: Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности
Крупный пожар уничтожил рынок во Франции
Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь
Миочич стал четвертым спортсменом в истории UFC, дважды завоевавшим чемпионский пояс
ДТП с автобусом в Перми: восемь человек находятся в тяжелом состоянии
Глушаков ответил Дзюбе на слова о «позоре» судейства
Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, пострадали более 180 человек
Погода в Москве на 18 августа 2019 года: кратковременный дождь и +22
В США рассказали о преимуществах российского флота
Депутат Рады восхитился героизмом пилотов российского Airbus А321
За сутки в России потушили 53 лесных пожара
Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали не менее 40 человек
При падении самолета на жилой дом в США один человек погиб, второй получил серьезные травмы
Депутат ВР заявил, что Украина «убивает» своё производство и научно-техническое будущее
Порошенко: «Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность»
Глава Минфина Аргентины подал в отставку из-за падения курса песо