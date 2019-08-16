Путин присвоил звания "Героя России" летчикам, которые посадили лайнер в подмосковном поле

Российский лидер Владимир Путин присвоил звание "Героя России" пилотам "Уральских авиалиний", посадивших авиасудно на кукурузное поле в Подмосковье.

Звания были присвоены Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа получили ордена мужества.

- Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского, - подчеркнул Путин на совещании с членами Совбеза.

Командир самолета Airbus А321 Дамир Юсупов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также российский глава выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше.

- Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <...> удовлетворительным, - заключил Путин, пишет "РИА-Новости".

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. В этот момент на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Самолет "Уральских авиалиний" после жесткой аварийной посадки в Подмосковье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726234" frameborder="0"></iframe> «Мы решили больше не летать».Мы собрали самые яркие рассказы пассажиров самолета А-321. История в воспоминаниях тех, кто сегодня пережил второй день рождения

Через несколько минут после взлета из аэропорта Жуковский судно столкнулось со стаей чаек, которые спустя несколько секунд попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле рядом с деревней Рыбинское.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти Подмосковья возместят ущерб владельцу кукурузного поля, на которое экстренно приземлился самолет. Ущерб будут считать после следственных работ и транспортировки авиалайнера.

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