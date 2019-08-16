Путин присвоил звания "Героя России" летчикам, которые посадили лайнер в подмосковном поле
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание "Героя России" пилотам "Уральских авиалиний", посадивших авиасудно на кукурузное поле в Подмосковье.
Звания были присвоены Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа получили ордена мужества.
- Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского, - подчеркнул Путин на совещании с членами Совбеза.
Командир самолета Airbus А321 Дамир Юсупов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также российский глава выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше.
- Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <...> удовлетворительным, - заключил Путин, пишет "РИА-Новости".
Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. В этот момент на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Самолет "Уральских авиалиний" после жесткой аварийной посадки в Подмосковье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Через несколько минут после взлета из аэропорта Жуковский судно столкнулось со стаей чаек, которые спустя несколько секунд попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле рядом с деревней Рыбинское.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти Подмосковья возместят ущерб владельцу кукурузного поля, на которое экстренно приземлился самолет. Ущерб будут считать после следственных работ и транспортировки авиалайнера.
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Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU