2019-08-16T19:41:23+03:00
Звезды

"Быть нянькой-мамкой и Бог еще кем": сваха Роза Сябитова предупредила о тяготах жизни с миллионером

Телеведущая передачи "Давай поженимся" подняла важную проблему
Ольга ЛИБГАРДТ
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Роза Сябитова.Роза Сябитова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Роза Сябитова не просто главная сваха страны. Своим личным примером 57-летняя знаменитость вдохновляет тысячи телезрительниц заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и всем свои видом показывать, что возраст - не помеха. К одной из ведущих телепрограммы "Давай поженимся!" часто обращаются женщины и девушки, которые хотят наладить личную жизнь.

Роза Сябитова самые популярные вопросы подписчиц и свои ответы публикует в блоге. На днях к свахе обратилась девушка по имени Олеся. Она разрывалась между мнением мамы и советами подружек по поводу отношений с миллионером.

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Молодая девушка очень хочет выйти замуж за богатого мужчину
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Олесе очень хочется выйти замуж за богача. Но родительница ее отговаривает, утверждая, что финансовая зависимость до добра не доводит. Подружки, напротив, говорят обратное: мол, не понравится - разведешься. Зато красиво пожить успеешь.

Роза Сябитова решила расставить все точки над i. "Как показывает опыт моих клиенток, мама Олеси права. Чтобы стать женой богатого мужа, нужно всегда быть в форме и не питать иллюзий, что тебя непременно оценят. Владеть искусством не задавать лишних вопросов, быть в курсе дел мужа, но не лезть с советами", - начала свой ответ сваха.

Телеведущая предупреждает, что в союзе с миллионером придется забыть о себе. "Интересы мужа - превыше всего остального. Быть нянькой-мамкой, психологом, секретарем, любовницей и Бог еще кем. Это возможно при одном условии: несмотря ни на что - любить его. Без этого любые отношения обречены на провал, каким бы богатым не был ваш муж", - заявила Роза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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