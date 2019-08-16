"Быть нянькой-мамкой и Бог еще кем": сваха Роза Сябитова предупредила о тяготах жизни с миллионером

Роза Сябитова не просто главная сваха страны. Своим личным примером 57-летняя знаменитость вдохновляет тысячи телезрительниц заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и всем свои видом показывать, что возраст - не помеха. К одной из ведущих телепрограммы "Давай поженимся!" часто обращаются женщины и девушки, которые хотят наладить личную жизнь.

Роза Сябитова самые популярные вопросы подписчиц и свои ответы публикует в блоге. На днях к свахе обратилась девушка по имени Олеся. Она разрывалась между мнением мамы и советами подружек по поводу отношений с миллионером.

syabitova_roza Молодая девушка очень хочет выйти замуж за богатого мужчину

Олесе очень хочется выйти замуж за богача. Но родительница ее отговаривает, утверждая, что финансовая зависимость до добра не доводит. Подружки, напротив, говорят обратное: мол, не понравится - разведешься. Зато красиво пожить успеешь.

Роза Сябитова решила расставить все точки над i. "Как показывает опыт моих клиенток, мама Олеси права. Чтобы стать женой богатого мужа, нужно всегда быть в форме и не питать иллюзий, что тебя непременно оценят. Владеть искусством не задавать лишних вопросов, быть в курсе дел мужа, но не лезть с советами", - начала свой ответ сваха.

Телеведущая предупреждает, что в союзе с миллионером придется забыть о себе. "Интересы мужа - превыше всего остального. Быть нянькой-мамкой, психологом, секретарем, любовницей и Бог еще кем. Это возможно при одном условии: несмотря ни на что - любить его. Без этого любые отношения обречены на провал, каким бы богатым не был ваш муж", - заявила Роза.