2019-07-12T19:14:00+03:00
Звезды

"Последняя гастроль": обездвиженную Сябитову спасал врач

Главная сваха России упала с большой высоты
Ольга ЛИБГАРДТ
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Роза Сябитова.Роза Сябитова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Роза Сябитова пострадала на съемках шоу "Форт Боярд". Ведущая передачи "Давай поженимся!", приняла участие в тяжелом испытании, упала в воду с большой высоты и сильно ударилась. Ей потребовалась помощь медиков.

"Я - адреналинщица. С возрастом начала понимать, что надо практиковать выброс адреналина, но под наблюдением врачей. Мне все-таки уже 57 лет, надо беречь себя для внуков", - призналась Роза Сябитова.

Сваха очень хотела попасть на шоу "Форт Боярд". "Для меня эта телеигра как последняя гастроль: блеснуть всем, вытащить все до капельки. Мне хотелось бы показать мощь зрелой женщины, а то у меня в команде один детский сад. Пусть учатся у профессионалов!", - цитирует ее "СтарХит".

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Испытание, которое проходила Сябитова, называется "Ветряная мельница". Ей нужно было лечь на помост и проползти до сундука, где находился ключ. В какой-то момент Роза неудачно повернулась и рухнула с высоты в воду. При падении она неудачно ударилась боком. Сябитовой потребовалась помощь врача, так как она не могла даже пошевелиться.

"Мне почти 60 лет, я сваха, а тут такое испытание. Другие полоумные не могут сделать?", - заявила пострадавшая. Вместе с ней в команде оказались Мария Погребняк, Николай Соболев и Роман Маякин.

Напомним, съемки обновленной версии шоу "Форт Боярд" проходят во Франции. Новым ведущим передачи стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. В телеигре участвуют десять команд по пять человек в каждой. За сокровища борются телеведущая Виктория Боня, актриса Анна Хилькевич, певицы Ольга Бузова и Анна Седокова, Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин, Сергей Светлаков и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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