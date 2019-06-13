2019-06-13T16:15:07+03:00
Звезды

"Все. Я больше не могу": главная сваха страны Роза Сябитова закатила истерику

Телеведущая программы "Давай поженимся" оказалась на грани нервного срыва
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Роза СябитоваРоза СябитоваФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Роза Сябитова впала в глубокую депрессию. Дошло до того, что у самой знаменитой телесвахи произошла истерика. Она находится на грани нервного срыва и заявила о том, что начинает сходить с ума.

Одна из ведущих шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова своим примером вдохновляет тысячи телезрителей заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, а всем свои видом показывала, что возраст - не помеха. И тут неожиданно 57-летняя знаменитость заявила, что с ней приключилась беда.

syabitova_rozasyabitova_roza
Как меня все заело!
7794 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В подтверждение своего далеко не самого лучшего самочувствия телеведущая выложила жалобный пост. Роза не спит уже три ночи подряд, а в горле стоит ком. Вдобавок ко всему теледива заявила, что никому не нужна. Все издержки публичности и звездности отразились на ее душевном состоянии.

"Как меня все заело! Третью ночь не могу спать. Удушье, ком в горле, сердце бьется, как воробей. Мне страшно. Похоже, на старости лет схожу с ума. Почему люди не видят и не хотят видеть меня настоящую? Почему не понимают, где я, а где мой образ?", - закатила истерику Сябитова.

Последней каплей для нее стал звонок подруги. "Попытка быть собой наткнулась на недоумение: "Роза, что с тобой? Где твой фирменный голос? Что-то случилось?". Да ничего не случилось! Просто выключила первую кнопку и включила себя настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое? Все. Я больше не могу...", - написала коллега Ларисы Гузеевой в своем блоге.

Сябитова не в силах справиться со своей проблемой. Она была вынуждена обратиться к психологу.

Напуганные поклонники поспешили успокоить телезвезду: "Роза, мы вас очень любим. Отдыхайте. Побольше положительных эмоций", "Роза, все обязательно наладится!", "Розочка, все будет хорошо", "Милая Розочка! Не расстраивайтесь! Все у вас наладится!", "Дети у вас прекрасные, и сами вы очаровательны!", "Счастья, здоровья, любви вам! ", "Роза, держитесь. Вы молодец".

Знаменитости также посоветовали сменить обстановку и отдохнуть. Также Розе Сябитовой рекомендовали избавиться от таких подруг, которые вводят ее в депрессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сваха Роза Сябитова: Досье КП»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ученые объяснили, почему современные люди продолжают много есть
Roshen получила исключительное право на использование красной ленты на упаковке торта
Володин: Россия сформирует проект заявки на участие в ПАСЕ 19 июня
Борис Джонсон получил наибольшую поддержку на выборах главы Консервативной партии
Американские СМИ рассказали о недостатках нового истребителя США
МВД завершило расследование дела о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи
Голикова: больше 50% многодетных семей находятся за чертой бедности
Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
Стало известно имя самого дорогого футболиста в мире
Глава МИД Турции заявил, что письмо из Пентагона не заставит Анкару отказаться от С-400
Медведев: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег
В Минэкономразвитии предложили возмещать иностранным компаниям траты на съемки в России
В Госдуме назвали «ребячеством» заявление польского президента о смелости
Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом
Росреестр не будет изменять наименование Киева
Чиновник, организовавший полет Качиньского в Смоленск, получил десять месяцев тюрьмы
Жительница Львова пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство
Климкин: Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году
Мамаев назвал происходящие в суде позором
На борту атакованного в Оманском заливе танкера находились 11 россиян
В Великобритании стартовали выборы главы Консервативной партии
Комитет Госдумы по международным делам рассмотрел проект о приостановке участия РФ в ДРСМД
Пакистан присматривается к российскому оружию
ФАС опровергла информацию о большом росте цен на билеты в плацкарт