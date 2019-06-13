"Все. Я больше не могу": главная сваха страны Роза Сябитова закатила истерику

Роза Сябитова впала в глубокую депрессию. Дошло до того, что у самой знаменитой телесвахи произошла истерика. Она находится на грани нервного срыва и заявила о том, что начинает сходить с ума.

Одна из ведущих шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова своим примером вдохновляет тысячи телезрителей заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, а всем свои видом показывала, что возраст - не помеха. И тут неожиданно 57-летняя знаменитость заявила, что с ней приключилась беда.

syabitova_roza Как меня все заело!

В подтверждение своего далеко не самого лучшего самочувствия телеведущая выложила жалобный пост. Роза не спит уже три ночи подряд, а в горле стоит ком. Вдобавок ко всему теледива заявила, что никому не нужна. Все издержки публичности и звездности отразились на ее душевном состоянии.

"Как меня все заело! Третью ночь не могу спать. Удушье, ком в горле, сердце бьется, как воробей. Мне страшно. Похоже, на старости лет схожу с ума. Почему люди не видят и не хотят видеть меня настоящую? Почему не понимают, где я, а где мой образ?", - закатила истерику Сябитова.

Последней каплей для нее стал звонок подруги. "Попытка быть собой наткнулась на недоумение: "Роза, что с тобой? Где твой фирменный голос? Что-то случилось?". Да ничего не случилось! Просто выключила первую кнопку и включила себя настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое? Все. Я больше не могу...", - написала коллега Ларисы Гузеевой в своем блоге.

Сябитова не в силах справиться со своей проблемой. Она была вынуждена обратиться к психологу.

Напуганные поклонники поспешили успокоить телезвезду: "Роза, мы вас очень любим. Отдыхайте. Побольше положительных эмоций", "Роза, все обязательно наладится!", "Розочка, все будет хорошо", "Милая Розочка! Не расстраивайтесь! Все у вас наладится!", "Дети у вас прекрасные, и сами вы очаровательны!", "Счастья, здоровья, любви вам! ", "Роза, держитесь. Вы молодец".

Знаменитости также посоветовали сменить обстановку и отдохнуть. Также Розе Сябитовой рекомендовали избавиться от таких подруг, которые вводят ее в депрессию.