Почему Россия никак не может догнать поздний СССР

Куда ни глянь - made in USSR

Знакомый ездил в глубинку - вернулся полный впечатлений.

- «ЗИЛы» сто тридцатые помнишь? Их уже сколько лет не выпускают, а там, где я был, только на них и ездят. Живучие!

Отделочный участок грузовых автомобилей "ЗИЛ-130" на Заводе им. Лихачева, 1975 год. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС/

Это да. Когда в восьмидесятые я работал на прославленном автогиганте, уже тогда самый популярный в народе грузовик считался устаревшей моделью. Хотя самой массовой. Зато в начале шестидесятых, когда он разрабатывался и становился на конвейер, это была одна из самых передовых машин в мире. В США даже какой-то приз получил за дизайн. Сейчас автогиганта уже нет, там, где была вторая проходная, стоит хоккейный дворец, а вокруг строится новый жилой микрорайон. Но за полвека навыпускали «зилков» 4 млн штук. Конечно, не все из них дожили до наших дней. Но до сих пор эти машины занимают 3-е место по численности среди всех грузовиков, бегающих по стране. Сгодилось, получается, советское наследие.

Вот уж 30 лет, как мы живем без руководящей и направляющей роли КПСС, без планового хозяйства.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Да и не только трудяга «зилок» и не только в глубинке. Я живу в центре столицы, в панельной многоэтажке 70-х годов. Помимо таких образцов брежневской застройки, есть у нас в округе и фасадные сталинки, и кирпичные пятиэтажки хрущевских лет (риэлторы тоже называют их сталинками, чтобы подороже продать), отлично сохранились и дореволюционные здания. А вот современные корпуса еще поискать, так сразу в глаза и не бросаются.

Монтаж 16-этажного жилого дома в московском микрорайоне Строгино, 1981 год. Фото Юрий Лизунов/Фотохроника ТАСС

Вот уж 30 лет, как мы живем без руководящей и направляющей роли КПСС, без планового хозяйства. Чего достигли за это время? Сами что построили, что оставим следующим поколениям? Или все, что у нас есть, - это стареющее наследие советских времен? Давайте сравним, сколько наработала Россия современная и та, которая времен РСФСР.

Партия сказала: «Надо!»

По статистическим данным (см. иллюстрацию) видно, что мы лишь по некоторым позициям улучшили показатели 1988 года. А по многим так и не достигли уровня РСФСР 30-летней давности. Между тем если взять тот же временной отрезок и сравнить, какой путь прошла Советская Россия, например, с 1958 по 1988 год, то станет очевидно: мы просто так, за здорово живешь, потеряли без малого треть века. Экономика страны где была в начале пути, там и поныне остается.

Сравним.

А ведь показатели 1988 года, к которым мы только-только подошли и радуемся, не устраивали тогдашнее руководство страны. Во всех партийных документах видна тревога. При росте основных производственных фондов в сельском хозяйстве на 4,8% за пятилетку (помните такое слово?) рост объема продукции составил «только» 16%. Мартовский пленум ЦК КПСС 1989 года дал жесткую оценку: медленно растете.

Мяса в 1988 году по сравнению с 1983-м стало больше на 17%, молока - на 8% , яиц - на 17%. Ну да, картохи вот стало меньше. И снова критика: «Уровень производства сельскохозяйственной продукции не обеспечил улучшения продовольственного снабжения населения страны». Выяснили, что основные потери происходят при уборке, транспортировке, хранении и переработке - до 25% выращенного.

Создание бессмысленных предметов стало выгодным сектором экономики

- Наша экономика действительно существует сейчас за счет советского наследия, - сказал директор Института социоэкономики и ведущий на Радио «КП» (97,2 FM) Александр Бузгалин. - У нас практически нет нового оборудования. Либо старое советское, либо купленное за рубежом и адаптированное для России. Высокие технологии также остались советскими, даже в военно-промышленном комплексе подвижки начались лишь относительно недавно. А в СССР в этой сфере раз в 10 - 15 лет происходили качественные сдвиги.

Единственный очевидный шаг вперед по сравнению с советскими временами - это появление IT-технологий.

- Но вот ведь какая штука, - продолжает Бузгалин. - С помощью гораздо менее мощных компьютеров мы выходили в космос, а современные, более сильные дают нам только возможность выйти в чат, запостить фото, обмениваться сообщениями и узнавать, где купить подешевле какую-то вещь, которая тебе не особо нужна. Сейчас финансовых посредников гораздо больше, чем производителей. Наша экономика так устроена, что чем больше посредников перепродают жилье, чем больше денег получают банки, а чем больше разных никому не нужных шоу показывают по ТВ, тем больше валовой продукт, по которому оценивают экономическое состояние страны. И вроде бы по цифрам получается все нормально. Вот только в Советском Союзе все это считалось непроизводственным сектором и в стоимость валового продукта не входило.

Александр Бузгалин в редакции "Комсомолки".Фото: Иван МАКЕЕВ

ВОПРОС ДНЯ

Почему Россия по многим показателям никак не догонит СССР?

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Когда развалился СССР, рассыпались все хозяйственные связи - и никто не знал, что делать. Было лет пять неразберихи. Падение было сильным. Потом дефолт помог восстанавливающему росту после 1998 года. Потом спотыкач кризисов - и 2008-го, и 2014-го. Сейчас по зерну мы имеем почти то же, что было в РСФСР. Людей на селе стало меньше, а производительность выросла раза в два. И 110 - 115 миллионов тонн зерна сейчас в среднем собираем в год, как при РСФСР...

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- По моим ощущениям, Россия развивалась после развала СССР в одном направлении - в росте числа миллиардеров. Если нас считают главным сырьевым придатком в мире, говорить о развитии мы не можем.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:

- Сравнивать показатели в туриндустрии 2018-го и, например, 1991-го неправильно. Железный занавес у нас только в 89 - 90-м начал падать. Вырос выездной и въездной туризм в разы. Очень поддерживает Крым. За наш рынок борются Турция, Греция, отчаянно хочет вернуться Египет. Вместо единственной авиакомпании появились десятки. Но возник кадровый кризис.

Почему Россия по многим показателям никак не догонит СССР?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рустам ТАНКАЕВ, член комитета по энергостратегии Торгово-промышленной палаты:

- В последние два года наблюдается спад в геологоразведке, но если взять весь период после развала СССР, то эффективность геолого-разведочных работ выросла в 10 раз по сравнению с 1992 годом. Там был период очень глубокого спада до 1996-го. Потом застой - до 2005-го. И когда в 2005-м изменили систему налогообложения нефтяной отрасли, мы получили резкий толчок. Треть месторождений нефти и газа открыты после распада СССР.

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

- В строительстве и архитектуре есть свои болячки. Минувшие 28 лет для нашей отрасли не в плюс и не в минус. Возрождается типовое проектирование - это ненамного лучше пресловутых хрущевок.

Сергей ОРЛОВ, читатель сайта KP.RU:

- В СССР царили приписки, а сейчас, наоборот, треть экономики в тени.

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