После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram

Ольга Бузова, чей Instagram входит в топ-5 самых популярных в мире, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу». Удалять свой профиль из соцсети, как того требовали общественники, телеведущая не стала, просто ограничила доступ к странице – теперь просматривать записи Бузовой могут только подписанные на нее читатели.

Скандал произошел после того, как Ольга разместила в том же Instagram видео. На камеру певица облизала тарелку после обеда и в шутку назвала себя блокадницей. Шутку не оценили. На Бузову посыпались обвинения и угрозы.

- Мы пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески, - прокомментировал скандал Илья Резник.

Бузова попыталась оправдаться. На ее защиту встала мама Ирина Александровна, которая уверяла, что дочь про блокаду ничего не говорила и вообще «девочка шутила о себе, а не о блокаде». Она рассказала, что у Ольги бабушка – блокадница и в их семье хорошо знали, каково жилось в то время.

- Папа, например, всегда шутил, что пережитое передается в генах. Даже если человек стал богатым, но вырос в бедной семье, у него остаются те же привычки. Недаром есть пословицы, что голубая кровь - это голубая кровь, а люди из народа остаются людьми из народа, - оправдывала дочь мама Ольги.

Бузова удалила скандальный ролик и извинилась. Но замять историю не удалось. Заместитель председателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой заблокировать Instagram-аккаунт певицы. По его мнению такое наказание станет уроком не только для Бузовой, но и для других артистов, которые иногда позволяют себя говорить возмущающие общественность вещи.