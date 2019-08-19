Мобильники в школах запретили. Зато разрешили бегать на переменах!

Сегодня за подписями руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова вышел, на мой взгляд, весьма разумный и полезный документ. Называется он «Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях» (полный текст документа тут).

Прошу обратить внимание – это не запрет, не жесткое распоряжение – на уроки с мобильным нельзя, а в общем-то набор советов как правильно организовать школьную жизнь, максимально исключив опасное, вредное влияние современных гаджетов. Могут школы выполнить все рекомендации - хорошо. Не могут – это их право и их бюджет (в документе советуют установить ящички для хранения мобильников учениками).

Когда месяц назад глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заикнулась о том, что надо как-то регламентировать использование мобильных в школе, поднялась беспокойная волна: караул, телефоны запретят. Уже тогда мы с Олегом Григорьевым, председателем Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, пытались перекричать не очень вдумчивых коллег: ребята, речь идет о здоровье ваших же детей! Уже собраны материалы о негативном влиянии электроники на человека. Причем, работы проводятся в разных странах мира. И пора говорить не только об ограничении использования мобильника в школе, но и вне ее стен.

В нескольких странах – в том числе вполне себе демократических и свободных - не мудрствуя лукаво мобильники в образовательных учреждениях запретили. Самый яркий пример – Франция. В школах провинции Онтарио (Канада) и в штате Новыи Южныи Уэльс (Австралия) также введен запрет.

У нас – не запрет – рекомендация. Что «два надзора» предлагают школьной администрации и родителям:

- Обсудить на уровне учредителей – как правило муниципалитетов, а также управляющим советам школ возможность ограничить использование мобильных в школе. За исключением детеи , нуждающихся в пользовании такими устрои ствами по состоянию здоровья (например, мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). Что важно – речь идет не только о школьниках, но и об учителях, школьных администраторах и родителях. То есть школа может стать территорией вообще свободной от мобильников.

- Включиться школьным психологам в работу по объяснению ребятам чем опасна зависимость от гаджетов, которой, увы, многие школьники на самом деле страдают.

- Ввести правило: в школе если и пользоваться смартфонами, то в режиме «без звука». Как я понимаю, никто не предлагает полностью оставить школьников и учителей без связи. Но если нужно позвонить или ответить на звонок – хорошо бы, чтобы не раздавались трели по всему коридору.

Согласно тексту методических рекомендаций, есть школа может стать территорией вообще свободной от мобильников.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Предусмотреть места хранения во время образовательного процесса (при наличии такои возможности и необходимости). Самый непростой пункт, кстати. Потому что для заказа таких ящичков для хранения гаджетов нужны деньги. И пока не решен правовой вопрос: а кто несет ответственность, если из ящичка телефон исчезнет. Школа? Дежурный учитель?

- Продумать, каким образом школьники будут пользоваться электронными дневниками (если перешли на них) без использования мобильных. Открыть компьютерные классы на переменах? Сделать доступным для ребят компьютер на столе учителя?

- Ну и моя любимая рекомендация: «использовать время перемен для общения, активного отдыха обучающихся между уроками (занятиями), восполнения их физиологическои потребности в двигательнои активности с учетом возрастных норм». Ребята, по сути «два надзора» разрешили бегать, прыгать и всячески суетиться на переменах!

Понятно, что такие рекомендации будут выполняться не сразу. И не всеми. Скорее, рекомендации – это еще один важный шаг в тому, чтобы сформировать культуру пользования электронными устройствами. Жизнь такая, что обойтись без смартфона становится все сложнее. Но важно привыкнуть – это один из инструментов, облегчающих нам жизнь. И не нужно им же себе жизнь укорачивать (есть научные работы, например, доказывающие взаимосвязь развития рака от частоты облучения мобильным телефоном).

КСТАТИ

В документе ссылаются на исследование в Великобритании. Там ученые выяснили: запрет на использование телефона в занятиях у 16-летних школьников повышает успешность сдачи тестов на 6,4 %.

В методических рекомендациях приводится памятка, прислушаться к советам которой я бы посоветовал всем – и детям, и их родителям.

1.Исключите ношение устрои ств мобильнои связи на шее, поясе, в карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье.

2.Максимально сократите время контакта с устройствами мобильнои связи.

3.Постарайтесь максимально удалить устройство связи от головы в момент соединения и разговора (лучше использовать громкую связь или гарнитуру - наушники).

4. Максимально ограничить звонки с устрои ств мобильнои связи в условиях неустои чивого приема сигнала сотовои связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). В этот момент мобильник «напрягается», чтобы установить связь и излучение у него на пике.

5. Размещайте мобильник на ночь на расстоянии более 2 метров от головы.

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