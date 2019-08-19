В России ежегодно фиксируют более 1000 попаданий птиц в самолеты

Причиной ЧП с пассажирским А321 сразу назвали птицу, которая попала в двигатель. Проблема для летчиков знакомая. В Советском Союзе в 1967-м в ГНИИ гражданской авиации была сформирована отраслевая группа авиационной орнитологии (ОГАО), которая анализировала происшествия и разрабатывала противоптичьи системы. В 90-е оказавшийся без финансирования отдел совсем захирел, а затем его и вовсе вывели из структуры института. Посчитали, что никакой необходимости в развитии этого направления нет.

- Долгое время у нас просто неправильно считали инциденты, когда птицы попадали в самолеты, - говорит Сергей Рыжов, руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии (она теперь существует как отдельная организация, выполняет частные заказы). - В 1989 году ввели новые правила, согласно которым расследовать надлежало только случаи, когда самолет после столкновения с птицами оказывался поврежден физически. Все остальные эпизоды в статистику даже не включались. И получилось, что если у нас в конце 80-х было около 400 всех случаев с птицами в год, то потом цифры резко «улучшились» раз в десять.

По словам Рыжова, он с коллегами в течение двадцати пяти лет добивался, чтобы все столкновения самолетов с птицами отражались в отчетах. В 2015 году Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) наконец сдалась, вернула общую статистику.

- И тогда мы увидели, что на самом деле цифры большие: более тысячи попаданий птиц в самолеты ежегодно.

- То есть с советского периода число столкновений с птицами выросло в несколько раз?

- Да. Во многом потому что число полетов увеличилось. Но главное, что проблема птиц в аэропортах как минимум никуда не исчезла.

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку на кукурузное поле после того, как оба двигателя отказали из-за столкновения при взлете со стаей чаек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, в 1981 году в ОГАО разработали список советских аэропортов с максимальной степенью птицеопасности. В нем было 11 пунктов. Помимо столичных «Внуково» и «Шереметьево», в этом списке фигурировали «Пулково», «Толмачево» (Новосибирск), Казань, «Кольцово» (Свердловск), Краснодар, Адлер, а также «Борисполь» (Киев), Ташкент, Таллин.

Тогда и ввели штатные должности спецов по отпугиванию пернатых.

- В наши дни этот список аэропортов сильно изменился бы?

- Аналитику никто не делал. Но по эпизодам с птицами мы ведь видим, что для всех московских аэропортов это очень актуальная проблема.

По словам эксперта, нынешняя система защиты аэропортов от птиц - частная лавочка. Сейчас каждый сам за себя. Специалисты уверены, что нужна централизация, единая структура. У каждого аэропорта - собственный паспорт, который учитывает наличие в округе озер, рек, свалок и прочих объектов, привлекающих птиц. Исходя из популяции пернатых, обитающих вокруг, нужно формировать орнитологические планы по каждому отдельно взятому аэропорту.

- Я до сих пор от многих авиаторов слышу мнение, что проблема птиц в аэропортах - неразрешимая, это данность, которую надо принять, - возмущается Сергей Рыжов. - Это неправильно. Да, полностью исключить опасность столкновений самолетов с птицами невозможно. Но свести их к минимуму - в наших силах.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Без реальных хищников никуда»

- Звуковые и световые системы отпугивания действуют только на перелетных птиц, оказавшихся в зоне аэродрома временно, - говорит орнитолог, старший научный сотрудник НИИ охраны природы Александр Сорокин. - Птицы на них уже не реагируют, если понимают, что реальной опасности на самом деле нет. Я в свое время работал орнитологом на разных аэродромах, в том числе военных. Самое эффективное, если вместе с техническими устройствами используются реальные птицы. Идет сигнал опасности, вылетает сокол или ястреб, выпускается «подсадная» птица, и он ее бьет на глазах у птичьей публики. То есть задача хищников в аэропортах - не перебить всех птиц до одной, а подтвердить, что сигналы опасности - не просто так. Кстати, хищных птиц используют ведь не только в аэропортах. Мои коллеги сейчас работают на полигоне твердых бытовых отходов в городе Новочебоксарске. Его одно время заполонили чайки и галки. И благодаря работе соколов число птиц, которые слетаются на свалку, как в столовую, снизили почти в два раза.

- В четверг мы побывали на озере Глушица, где, как нам рассказывали, обитают чайки, терроризирующие «Жуковский». Но там сейчас нет птиц. Местные жители говорят, что их много весной, когда они гнездятся. А теперь они с птенцами улетели. Куда?

- Далеко они не улетают. Они остаются примерно в той же местности. Ночуют на водоемах. Но в течение дня они перелетают по одному и тому же маршруту: есть место кормежки, есть место отдыха, вечером опять домой, на воду. Для нынешних чаек основными местами кормежки стали свалки и крупные животноводческие хозяйства. А аэродромы часто служат для разных видов птиц местами отдыха. Огромная бетонная полоса на солнце прогревается, а во время дождя на нее выползают черви. Кроме того, на многих аэродромных полях в траве водятся перепелки.

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