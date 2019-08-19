2019-08-19T14:38:54+03:00
Звезды

Бывший муж Екатерины Климовой женится на ее подруге

Звезда сериала "Саша+Маша" пойдет под венец 27 августа
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Климова и Елена Бирюкова.Екатерина Климова и Елена Бирюкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала «Саша+Маша» Елене Бирюковой. В конце августа влюбленные официально станут мужем и женой. Примечательно, что их познакомила как раз Екатерина - она давно дружит с Бирюковой.

Елена Бирюкова и Илья Хорошилов живут вместе более 10 лет. У пары есть дочь Аглая. Сначала возлюбленный не делал предложение актрисе, потом в марте 2017 года в эфире шоу "Секрет на миллион" ювелир встал на колено, задал главный вопрос и преподнес артистке обручальное кольцо, которое сделал лично. Избранница ответила согласием, однако до ЗАГСА пара так и не дошла. Елена часто пропадает на съемках.

Однако теперь 48-летняя Бирюкова и Хорошилов нашли время для свадьбы и подали заявление. Как сообщила дочь Елены от предыдущего брака, торжественная церемония состоится 27 августа. Молодые пригласили на свадьбу только самых близких. "Будет всего 20-25 человек. Сейчас занимаемся выбором платья, склоняемся в сторону классического варианта", - цитирует Александру "СтарХит". После росписи молодожены отправятся в ресторан.

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Любимый мой, дорогой
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Кстати, звезда ситкома "Саша+Маша" в чем-то повторила судьбу своей героини. Экранный супруг долго не решался позвать ее замуж.

Для Бирюковой это будет третья свадьба. Имея за плечами два неудавшихся брака, лишь с Хорошиловым актриса обрела истинное счастье. Елена не могла понять, почему Климова ушла от него к Игорю Петренко. Бирюкова и Хорошилов познакомились благодаря Екатерине, которая пригласила свою близкую подругу на день рождения их с Ильей общей дочери Лизы. Актриса и ювелир сразу же поладили, а потом и вовсе стали жить вместе. По словам Бирюковой, это была любовь с первого взгляда. "Когда увидела его, я подумала, что хотела бы, чтобы у моего ребенка был такой отец. Больше ни с кем у меня такого не было... Как я сообщила ей, что живу с ее мужем? Кажется, на гастролях, прямо сказала: «Я с твоим мужем», - делилась Елена.

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Елена Бирюкова
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Кстати, когда Бирюковой было 35 лет, медики поставили ей страшный диагноз - рак яичников. Она впала в депрессию, перенесла сложную операцию и неожиданно пошла на поправку, родила второго ребенка. Артистка отмечает, что нет никакого универсального рецепта, который помог бы победить недуг. "Ты просто должен понимать, что никакой истерикой или переживаниями ничего не изменишь. Надо начать стремиться что-то делать", - рассказывала актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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