2019-08-19T18:38:47+03:00
Происшествия

Генпрокуратура отменила уголовное дело против мамы ребенка-инвалида из которой пытались сделать наркокурьера

Хорошую новость женщина узнала от волонтеров и не смогла сдержать слезы радости
Анастасия ВАРДАНЯН
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Маму тяжелобольного ребенка задержали на почте сотрудники таможни за посылку с лекарством, содержащим психотропные вещества. Фото: Фонд "Дом с маяком"Маму тяжелобольного ребенка задержали на почте сотрудники таможни за посылку с лекарством, содержащим психотропные вещества. Фото: Фонд "Дом с маяком"
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Спустя неделю после задержания в одном из почтовых отделений Москвы мамы ребенка-инвалида, которая получила посылку с запрещенным в нашей стране препаратом, было принято решение о закрытии уголовного дела. В понедельник, 19 августа, постановление о его возбуждении отменила генпрокуратура. Напомним, Елену (фамилию женщины держат в секрете - Ред.) с поличным брали сотрудники таможенной службы. До обвинений дело не дошло. На защиту мамы встали волонтеры. Это они первыми сообщили ей хорошую новость.

- Мы очень рады, что не будет уголовного преследования. Несколько минут назад рассказали об этом Елене. Она расплакалась от счастья. Представьте, что такое для мамы, которая не отходит от ребенка с эпилепсией, ходить по допросам и доказывать свою невиновность, - рассказала «КП» Лида Мониава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком».

Препарат фризиум, который женщина заказала через интернет, входит в список запрещенных в нашей стране. В уголовном кодексе за это лекарство та же статья, что и за наркотики. Предусмотрено ни много ни мало — семь лет лишения свободы.

Кстати, Елена стала третьей по счету мамой, которую в Москве таможенники поймали с этим лекарством.

- Препарат необходим пациентам с эпилепсией. И надо срочно что-то менять. Мы не хотим, чтобы завтра еще одна мама стала наркокурьером и надеемся, что Минздрав либо зарегистрирует это лекарство, либо наладит его легальную доставку в нашу страну, - пояснила Лида Миниава.

Напомним, всего месяц назад в Москве по той же статье пытались наказать Елену Боголюбову, маму 12-летнего мальчика-инвалида. А годом ранее за решеткой чуть не оказалась мама Арсения Коннова. Эти женщины тоже заказали фризиум через интернет.

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Не успели москвичи забыть историю Елены Боголюбовой, мамы 12-летнего мальчика-инвалида, которую месяц назад задержали, когда она получала посылку с лекарством, как снова таможня не дала добро (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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