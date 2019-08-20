2019-08-20T16:07:52+03:00
Звезды

«Нам тяжело дается этот процесс»: семейный психолог помогает Регине Тодоренко и Владу Топалову справиться с проблемами

Взрывной характер певца часто становится причиной ссор
Алена МАРТЫНОВА
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Регина Тодоренко приехала в родную ОдессуРегина Тодоренко приехала в родную ОдессуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На днях телеведущая Регина Тодоренко приехала в родную Одессу — погостить у родственников, увидеться с друзьями. Нашлось в этом графике и время для общения с журналистами.

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В интервью программе «Звездный путь» канала «Украина», съемочная группа которого приехала в гости к Регине Тодоренко, телезвезда откровенно рассказала, как получила предложение руки и сердца от Влада Топалова, поделилась моментами пышной свадьбы и заявила, что даже после штампа в паспорте осталась при собственной фамилии. А кроме того, призналась, что страдает от излишней вспыльчивости супруга, из-за чего паре даже приходится посещать семейного психолога.

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- Он иногда скажет как отрежет, - рассказала Регина. - И бывает может так грубо обидеть, кажется, ну почему так? Я принимаю его и стараюсь. Очень-очень тяжело дается нам этот процесс. Мы даже вместе книги читаем – «Союз непохожих» по Ицхаку Адизесу, чтобы притереться гораздо быстрее.

Напомним, певец и телеведущая - «союз ТТ», как они сами себя называют, расписались осенью прошлого года. В декабре на свет появился их сын Миша. А уже этим летом, 3 июля, когда экс-ведущая «Орла и решки» окончательно пришла в форму после родов, пара устроила «большую итальянскую свадьбу» в Сорренто. Несколько дней на вилле и весь праздник, по оценкам СМИ, обошлись паре в 7 миллионов рублей, хотя на самом деле сумма за церемонию такого масштаба может быть куда выше – сами молодожены вопрос финансов держат в секрете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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