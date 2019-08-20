Деньги, которые вернули родные Жанны Фриске, пойдут на лечение пятерых детей

Русфонд назвал имена маленьких пациентов, которых, верим, удастся спасти. 13 653 214 рублей направят на их лечение. Это сумма - остаток долга благотворительной организации.

Детишек пятеро: Добромир Воробьев и Алибек Караев из Сочи (обоим мальчишкам всего по три годика), пятилетний Миша Шайдуков из Чувашии, 14-летняя Настя Каримова из Самарской области, двухлетний Максим Мандругин из Санкт-Петербурга. У всех тяжелейшие онкологические заболевания.

Вылечить, а точнее — спасти, их может протонная терапия в единственном в России профильном центре медицинского института имени Сергея Березина. Но лечение дорогое, обязательное медицинское страхование эти расходы не оплачивает, а у родителей больных детей больших средств нет.

Деньги, которые в начале августа вернулись в Русфонд, подарили им надежду.

2 августа, на счет благотворительной организации поступило 13 653 214 руб. Это остаток долга певицы, который вернули ее наследники (родители и сын Платон, чьи интересы представляет его отец телеведущий Дмитрий Шепелев) спустя четыре года после ее смерти.

Телеведущий Дмитрий Шепелев с сыном ПлатономФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, акция помощи Жанне Фриске, у которой в 2013 году американские врачи диагностировали неоперабельную опухоль мозга, началась в январе 2014 года. Сбор средств на лечение организовал Андрей Малахов в программе «Пусть говорят» на «Первом канале». Русфонд предоставил банковский счет, на который поклонники певицы перечисляли пожертвования - в общей сложности 69 267 787 рублей. Из этих денег более 11 миллионов Русфонд перевел на оплату больничных счетов. Еще 32 619 851 рублей по желанию Жанны пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников фонда. Шестерых удалось спасти.

В октябре 2014 года оставшиеся 25 011 790 рублей фонд перечислил на личный счет Жанны, обязав вернуть неистраченное. Согласно договору за каждый рубль Жанна (или ее родные) должна была отчитаться. При жизни певицы Русфонд получил отчет на 3 378 576 руб. После ее смерти родители отказались вернуть остаток пожертвований - 21 633 214 руб. В январе 2017 года Русфонд обратился с иском в суд.

В мае 2017 года Перовский районный суд удовлетворил иск фонда. Поскольку денег на счету Жанны не оказалось (однако были представлены доказательства, что за несколько недель до ее смерти деньги сняла ее мама Ольга Фриске), взыскание было обращено на имущество, унаследованное ее родственниками. По закону вместе с недвижимостью к наследникам Жанны Фриске перешли и ее долги.

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