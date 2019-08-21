Как живут внучки Горбачева: двойное гражданство, разводы и воспитание наследников

На минувшей неделе в сети бурно обсуждали интервью журналиста Алексея Венедиктова, заявившего о тяжелом состоянии 88-летнего Михаила Горбачева.

- С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни - ну ему 88. Последние два года - очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице, - сообщил Венедиктов.

Однако помощники Михаила Сергеевича заверили нас, что Горбачева уже выписали из больницы.

- Я не знаю, на основании чего Венедиктов сделал такое заявление, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков. - Михаил Сергеевич на прошлой неделе дважды был в фонде. И вчера заезжал. Но, естественно, в силу возраста он не каждый день ходит на работу. Да, в больнице достаточно часто бывает на каких-то осмотрах.

- Значит, все нормально?

- Сказать «все нормально» сложно. Человеку все-таки 88 лет, конечно же, есть какие-то болезни. Но говорить о том, что у него тяжелое состояние, нельзя. Он продолжает работу, недавно написал книгу и уже планирует следующую. Конечно, он сократил какие-то поездки, выступления с лекциями. Но по мере сил и возможностей продолжает работать.

- Михаил Сергеевич сейчас в Москве?

- Да. Он никуда и не уезжал.

- Ну у него дочь в Германии живет...

- Да, и навещает его регулярно.

Десять лет в Баварии

Единственная дочь Михаила Горбачева Ирина Вирганская обосновалась в Баварии более десяти лет назад. У Горбачева в Германии есть отделение его именного фонда, работу которого, собственно, и курирует Ирина. В юности наследница Горбачева окончила Медицинский университет имени Пирогова, но по профессии не работает, помогает отцу.

Дочь Горбачева Ирина Вирганская первой обосновалась в Германии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дочь политика, несмотря на развод со своим первым мужем, сосудистым хирургом Анатолием Вирганским, до сих пор носит его фамилию. С Вирганским она была вместе 16 лет, родила двоих дочерей - Ксению и Анастасию. Потом грянул развод, после которого дети приняли сторону матери и перестали поддерживать связь с отцом. О причинах разрыва с супругом Ирина никогда не говорила. Семья Михаила Сергеевича в принципе живет достаточно закрытой от прессы жизнью. Лишь однажды бывший зять Горбачева посетовал в беседе с репортером «Экспресс газеты», что родители Ирины его недолюбливали.

Сейчас дочь Горбачева счастлива во втором браке с бизнесменом Андреем Трухачевым. Собственно, вместе с ним она и перебралась в Германию. А потом в Баварию переехала и ее старшая дочь Ксения со своим мужем Дмитрием Пырченковым и дочкой Сашей.

Два мужа и карьера в шоу-бизнесе

В детстве старшей внучке экс-Президента СССР, 38-летней Ксении Горбачевой (она носит фамилию знаменитого деда. - Ред.) прочили карьеру балерины, но девушка остановилась на журналистике.

Следом за Ириной Вирганской в Европу переехала старшая внучка президента Ксения.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первым мужем Ксении стал ее однокурсник по МГИМО. Но вскоре юношеская любовь остыла, и пара развелась. Потом старшая внучка экс-генсека устроилась работать пиарщицей у певицы Валерии. В то время Ксюше приписывали бурный роман с продюсером Виктором Дробышем. Однако вторым мужем Горбачевой стал приятель композитора, бывший директор Авраама Руссо Дмитрий Пырченков. Почти сразу после свадьбы они переехали жить в Германию. Там их дочка пошла в первый класс.

- Увы, Ксения и Дмитрий развелись, - рассказали «КП» друзья пары.

Но старшая внучка Горбачева по-прежнему живет в Германии. Вместе со своим отчимом 39-летняя Ксюша открыла магазинчик коллекционных вин.

Идеал - Дейенерис из «Игры престолов»

Младшая внучка экс-генсека, 32-летняя Анастасия Вирганская, более постоянна в личной жизни. Со своим мужем, пиарщиком Дмитрием Зангиевым, она живет уже девять лет. Анастасия тоже окончила журфак МГИМО, вела колонки о моде в глянцевых журналах, но сейчас сосредоточилась на домашнем хозяйстве. Муж Анастасии занимался пиаром модных брендов. Видимо, интерес к миру моды и сблизил его с Анастасией.

Младшая внучка Настя и ее муж Дмитрий Зангиев подарили экс-генсеку единственного правнука - 4-летнего Никиту. Фото: Личный архив

Несколько лет назад Вирганская и Зангиев тоже перебрались в Германию. Судя по фото из Инстаграма Анастасии, ее муж увлекся эстетикой хиппи - отрастил длинные волосы, набил множество татуировок. У Анастасии тоже необычное хобби: она любит японские комиксы, коллекционирует героев аниме. Внучка Горбачева обожает сериал «Игра престолов» и не скрывает, что выкрасила локоны в блонд, чтобы быть похожей на «матерь драконов» Дейенерис Таргариен.

Никакой ярмарки тщеславия в блоге Анастасии нет. Обычная жизнь молодой семьи - прогулки с ребенком, семейные вечера с мужем у телевизора. Все скромно: небольшая квартира с минимумом мебели, вместо роскошных платьев - удобные джинсы.

Судя по фото из Инстаграма Анастасии, ее муж увлекся эстетикой хиппи - отрастил длинные волосы, набил множество татуировок. Фото: Личный архив

Все свое время Настя посвящает воспитанию долгожданного правнука Михаила Сергеевича - 4-летнего Никиты. После рождения сына Анастасия рассказала подругам, что хочет, чтобы у Никиты было европейское гражданство.

«Мы думаем остаться в Берлине и получить тут гражданство», - делилась в Инстаграме внучка экс-генсека.

В Россию наследники Горбачева, по словам их приятелей, наведываются нечасто - только на Новый год, чтобы проведать деда.

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