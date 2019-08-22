Лолита Милявская: Хочу, как пенсионерка, бесплатно прокатиться в троллейбусе

Месяц назад 55-летняя Лолита поведала о расставании со своим супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Со своим пятым мужем Лолита прожила почти десять лет (см. «Справку «КП»). Дмитрий моложе артистки на 12 лет, но, по его словам, разница в возрасте не имела для него значения. Иванов быстро завоевал симпатию не только мамы Лолиты, но и единственной дочери певицы - 20-летней Евы. И Лола подружилась с дочкой Дмитрия от первого брака. Поэтому новость о разрыве прозвучала как гром среди ясного неба. Впрочем, журналистам артистка сообщила, что она еще официально замужем за Ивановым.

- Иногда надо стряхнуть пыль с отношений. Пока ни Дима, ни я не говорили о разводе. Мы просто живем отдельно, - призналась Лолита.

Перестала готовить

По словам Лолиты, от тягостных мыслей после разрыва с мужем ее спасает летний отдых.

- Место силы - мой деревенский дом в Болгарии (в Бургасе у Лолиты дом и квартира. - Ред.). Там мое единственное успокоение. Я даже попросила там развеять мой прах, если, не дай бог, что случится, - рассказала певица. - Там меня всегда ждет мой пес Боцман, огород, бассейн, в котором, кроме меня, больше никто не плавает. Поверьте, это круче отдыха на Мальдивах. Да, на Мальдивах красиво, но все это хорошо, когда ты юный. А мне уже тяжело даются перелеты, поскольку у меня жуткая аэрофобия. Хотя у меня по работе порой в графике по два самолета в день.

Коллеги артистки заметили, что певица заметно постройнела, посвежела.

- Мы, тетеньки, мечтаем об одном продукте, который можно принять один раз и помолодеть, - отвечает на комплименты Милявская. - После разрыва с мужем я перестала готовить. В моей болгарской деревне очень жарко. Ем один раз в день и много двигаюсь. А так я особо и не худела. Платье на мне сейчас удачное. Скрывает все лишнее.

Лолита даже довольна, что теперь ни с кем не надо делить бассейн. Фото: Архив «ЭГ»

«О прошлом не жалею»

Как рассказывает артистка, после развода с мужем ей тяжело в одиночку вести хозяйство. Поэтому следить за огородом и домом в Болгарии ей помогают соседи.

- От друзей слышала, что в Подмосковье в этом году плохо растут огурцы, а у меня на болгарской даче приличный урожай. Ко мне приходит сосед два раза в день, чтобы покормить мою собаку. Так что огурчики достаются ему. И прополка на нем, пока меня нет. Если бы не он, у меня бы зарос участок, - поведала Милявская. - Я сейчас прилетела, а на столе огурчики с огорода, сливы. Много чего хорошего уже созрело.

Лолита уверяет, что ничуть не жалеет о прошлом.

- Знаете, если бы у меня сейчас была возможность дать совет себе 20-летней, я бы много чего могла себе сказать. Но, зная себя, я бы ни одному своему совету не последовала и прожила бы жизнь точно так же. Привело ли это меня к успеху? Надо дождаться похорон и понять. Самые большие аншлаги - это похороны, которые состоят из зевак, - шутит певица.

К слову, артистка с юмором относится и к тому, что год назад она официально стала пенсионеркой.

- Я с прошлой осени пенсионерка и хочу наконец воспользоваться бесплатным проездом, - смеется Лолита. - Пока не было времени. Думаю, возьму несколько подружек и в троллейбусе прокатимся, споем. Но подруги у меня тоже все работают, пока наши графики не совпадают.

СПРАВКА «КП»

Лолита МИЛЯВСКАЯ выходила замуж пять раз.

Первый муж (с 1984 по 1987 год) - Александр Беляев, актер, однокурсник Лолиты.

Второй муж (1987) - Виталий Милявский.

Третий муж (1988 - 2000) - Александр Цекало, шоумен, выступавший вместе с певицей в составе кабаре-дуэта «Академия».

Четвертый муж (2004 - 2009) - Александр Зарубин, бизнесмен.

Пятый муж (с 2010 года) - Дмитрий Иванов, тренер по игре в сквош (вид спорта вроде тенниса с мячом и ракеткой в закрытом помещении).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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