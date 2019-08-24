Писатель Валентин Постников: Идею «Простоквашино» Успенский взял у моего отца

Автор популярных книг о Дяде Федоре, коте Матроскине и Чебурашке ушел из жизни год назад, 14 августа. Его книги хорошо раскупаются и по сей день, недавно были сняты новые серии мультфильма «Простоквашино». В них кота Матроскина вместо ушедшего в мир иной Олега Табакова озвучил его сын Антон. Новые серии «Простоквашино» вышли уже после кончины автора.

А сегодня неожиданно выяснилась любопытная деталь создания истории дяди Федора, о чем «Комсомолке» рассказал Валентин Постников, сын близкого друга Успенского писателя Юрия Дружкова.

Валентин Постников тоже стал писателем. Фото: Личный архив

«Позаимствовал героев и заработал миллионы»

- Мой папа - детский писатель Юрий Дружков (автор очень популярных в советские годы приключений Карандаша и Самоделкина) был старше Успенского и имел в мире писателей больший авторитет, - говорит Постников. - Успенский обращался к нему за советами как к старшему товарищу по цеху. Они дружили семьями, я хорошо знал единственную дочку Успенского Таню.

У меня в памяти с детства остался разговор с отцом. Папа как-то обмолвился, что он рассказывал Успенскому свою идею новой книги про приключения мальчика в деревне, который ушел из дома и поселился в заброшенной избе с котом и псом. Но отец тогда активно сотрудничал с детским журналом, было много работы. Он так и не завершил задуманное. А Успенский ухватился за эту идею и ее реализовал.

И вот недавно на даче я разбирал завалы рукописей отца и его дневников 50-х годов. И, представляете, наткнулся на отцовские наброски, которые по сюжету очень сильно смахивают на историю героев «Простоквашино». А писал это папа еще в 50-х годах, задолго до появления книжки Успенского (первая книга про Дядю Федора «Дядя Федор, пес и кот» была опубликована в 1974 году. - Ред.). В набросках отца есть несколько основополагающих идей. Во-первых, деревня, в ней мальчик, кошка и собака живут в доме. Их донимает злой дяденька. У моего отца это водопроводчик, который постоянно к ним приходит и удивляется, почему мальчик живет тут без родителей (1). У Успенского - почтальон Печкин. Еще одна идея - когда галчонок на стук в дверь отвечает «Кто там?» - моего отца (2). Помните у Успенского: «Кто там?» - «Это я, почтальон Печкин». Правда, у отца это был не галчонок, а попугай.

Рукопись Юрия Дружкова. Беседа водопроводчика с попугаем. Фото: Личный архив

Папа разрабатывал свои идеи, думал над ними, судя по его рукописям. И сюжетные ходы моего папы перекочевали в книжку Успенского. Уж не знаю как - Успенский украл идею у отца или, возможно, папа ему разрешил. Но на «Простоквашино» Эдуард Николаевич впоследствии заработал миллионы долларов. Если бы Успенский был жив, я бы сказал ему об этом. Просто у меня не было доказательств. А теперь есть рукописи отца.

Дочь не простила

- С дочкой Успенского Таней мы и поныне в контакте, - рассказывает Постников. - И мы с ней решили писать вместе книгу, идея которой - «Плохой папа, добрый папа». Таня расскажет про своего плохого папу, который издевался над ней, в мороз выгонял ее в одном платье на улицу, который ее отдал в тоталитарную секту Столбуна и лишил наследства. А мой папа Юрий Дружков - лучший папа на свете. Хотя наши папы - два друга, оба - детские писатели.

Самого Эдуарда Николаевича я хорошо помню. Даже просил его помочь мне пробиться в писательском мире, на что получил категорический отказ. Но в день годовщины Успенского я все равно был у него на кладбище. Кстати, там семья собирается установить памятник, который заказала вдова. Из мрамора делают Чебурашку - грустного, с опущенными ушками.

Дочь Успенского Таня на кладбище не пошла: она избегает встреч с вдовой писателя Еленой Борисовной. Вдова по завещанию получила огромное наследство, которое оценивается в 1,5 млрд рублей: дома, квартиры, недвижимость, деньги, авторские отчисления. И доход продолжает поступать, ведь книжки Успенского продаются, мультики про «Простоквашино» снимают. Выходит молочная продукция под брендом «Простоквашино», и ее производители делают отчисления за использование названия и изображений героев. Вдова писателя как-то сказала, что собирается поделиться с дочкой Успенского, но так ничего ей и не дала. И при общении с Таней я вижу, что она отца и его вдову не простила.

Позже история с «Кто там?» перекочевала в книгу Успенского и знаменитый мультфильм: почтальон Печкин пытался поговорить с галчонком Хватайкой. Кадр из мультфильма

ЗВОНОК ВДОВЕ

Елена Успенская:

Если сюжет придумал кто-то другой - почему сам не написал?

- Как без него прошел этот год? С ним было лучше, легче, интереснее, - призналась «КП» вдова писателя Елена Успенская. - Он был веселый человек, который много мог всего рассказать. Он болел (писатель скончался от рака. - Ред.), но до последнего что-то еще делал. Начал работать над новыми произведениями.

- Кто его последний герой?

- У него их несколько, книги сейчас готовятся к изданию, не буду говорить о них. А один из последних героев - Камнегрыз, еще ряд книг в прошлом году издательство АСТ выпустило.

- Писатель Валентин Постников сказал нам, что именно у его папы Юрия Дружкова Успенский позаимствовал идею «Простоквашино».

- Ну а почему же его папа сам не написал этого? И почему Дружков не написал больше ничего, кроме тех героев, которых он создал? Ведь сам-то Успенский сколько успел! И что, все это он украл?! Мне иногда даже жалко бывает, что в основном помнят «Простоквашино» и «Чебурашку». А у него есть помимо этого много замечательных произведений - и «Гарантийные человечки», и «Меховой интернат», и «Подводные береты», и чудесный мультфильм «Ивашка из дворца пионеров». У него много произведений и героев, которые приносят людям радость.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Замысел - еще не книга

История литературы знает немало примеров того, когда сюжет придумывал один человек, а воплощал другой. Многие помнят, что идея «12 стульев» сначала пришла в голову Валентину Катаеву. Он предложил написать авантюрный роман про поиск стульев с сокровищами брату Евгению Петрову и другу Илье Ильфу. Сам же решил потом пройтись по рукописи рукой мастера. Но подмастерья превзошли учителя. Катаев это понял и отказался от авторства. Благодарный тандем, тем не менее, выпустил книгу с посвящением Катаеву.

Допустим, что Юрий Дружков и правда подарил сюжет Успенскому. Предположим даже, что Дружков рассказал другу о замысле, а коварный писатель поступил в духе старухи Шапокляк и слямзил идею. Но ведь все уморительные диалоги, характеры, забавные сценки (даже если отбросить «Кто там?») придумал именно автор Чебурашки!

Пример со школьной скамьи: сюжет «Мервых душ» Гоголю подарил Пушкин. Разве Гоголь перестал быть от этого гением?

Понятно желание сына рассказать о своем замечательном папе Юрие Дружкове, но отец «Дяди Федора» - Успенский и только Успенский.

Ксения ВЛАДИМИРОВА.

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