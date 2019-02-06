Внебрачный сын Успенского будет бороться за наследство в 20 миллионов долларов

Шокирующие тайны стали открываться после смерти автора Чебурашки и крокодила Гены. Писатель Валентин Постников публично заявил, что он - внебрачный сын Эдуарда Успенского. Предполагаемый отпрыск классика детской литературы намерен доказать свое родство с помощью экспертизы ДНК. Если окажется, что Валентин и правда сын Успенского, число законных наследников «папы Чебурашки» увеличится. На кону серьезное состояние, которое, по некоторым данным, тянет на 20 миллионов долларов.

Неравный брак

- Меня воспитывал человек, которого я считал своим отцом, - советский детский писатель Юрий Дружков, - рассказал «Комсомолке» Валентин Постников. - Его настоящая фамилия, как у меня, Постников, а издавался он под псевдонимом Юрий Дружков. Это он написал сказки «Карандаш и Самоделкин». Моя мама Наталья Иосифовна почти 30 лет проработала литературным редактором в издательстве «Малыш». С моим папой, Юрией Дружковым, она там и познакомилась.

Тогда маме был 21 год. Худенькая девушка, очень хорошенькая, энергичная. Мама мне признавалась, что к ним в издательство часто захаживали детские писатели, и они всегда были не прочь пофлиртовать с симпатичными девочками-редакторами или даже закрутить роман. В 60-е это было даже модно - как проявление некой свободы в среде интеллигенции, богемы. А редакторши еще и надеялись удачно устроить свою жизнь. Так случилось и с мамой: она вышла замуж за моего папу в большей степени по расчету. Она жила с родителями в коммуналке, хотела вырваться из бедности.

Папа по тем временам был богат: квартира, машина, дачи, деньги. Он был старше мамы на 18 лет, с детства нездоров (туберкулез костей ноги), всю жизнь ходил на костылях и с палочкой. Но при этом отличался невероятной культурой, галантностью, обходительностью. Тогда он уже был известный писатель, основатель журнала «Веселые картинки». Мама признавалась: папа души в ней не чаял, а она принимала его любовь. Кстати, сколько себя помню, папа и мама спали в разных комнатах. Я жил с папой в комнате. Мама - отдельно.

Эдуард Успенский (слева) и Юрий Постников (Дружков) были друзьями. Фото: Личный архив

Измена с лучшим другом

- Мой папа и Успенский были ближайшими друзьями, - вспоминает Постников. - Успенский часто бывал у нас дома. Много позже я узнал, что у мамы с Успенским произошел роман, чего она стыдилась и всю жизнь скрывала. Это случилось на пятый год ее замужества.

Успенский в его 31 год, по рассказам мамы, был человеком ярким, модным, веселым, заводным. Он любил компании, был хорошим рассказчиком, затейником. Слыл любвеобильным мужчиной и, когда влюблялся, проявлял напор (первая жена Римма с ним развелась из-за его измен). Когда у Успенского с моей мамой случился роман, ей было 26 лет. Он очаровал ее, пробежала искра... Однажды мама поняла, что забеременела. Она решила не рушить семьи, сохранить тайну. Так через шесть лет брака мамы и папы на свет родился я.

- У вашего отца Дружкова есть еще дети, помимо вас?

- Нет. Я единственный.

Не Чуковский и не Маршак

- Я с детства общался с «дядей Эдиком», - говорит Валентин Постников. - Помню, он как ураган врывался к нам в квартиру, подхватывал меня на руки, иногда обнимал. Дарил мне книжки. Мой папа Юрий Дружков умер, когда мне было 13 лет. Успенский был одним из первых, кто приехал к нам. Тогда он сказал: «Валь, поехали, поживешь у меня».

Месяц я у него жил на даче на Клязьме. Мы вместе ходили собирать грибы, стреляли из ружья. Тогда он очень меня поддержал. Смерть отца я переживал остро.

О том, что мой обожаемый папа Юрий Дружков - не мой биологический отец, мама сказала, когда мне было 20 лет. Я был в шоке! Спросил: «А кто же мой родной отец?» Мама покраснела и замкнулась. Сказала только: «У него другая семья. Он очень известный детский писатель». И добавила, что даже более известный, чем человек, который меня воспитал. Я спросил: «Почему ты меня родила не от папы?» Мама сказала, что побоялась рожать ребенка от больного человека.

Со временем я стал методом исключения вычислять возможного отца. Если он, со слов мамы, очень известный детский писатель, то это довольно ограниченный круг. Мама встречалась с Корнеем Чуковским, но тот был слишком пожилым дядькой. Маршак - тоже. Чисто теоретически моим отцом мог быть Драгунский (автор «Денискиных рассказов»), Николай Носов («Приключения Незнайки»), оба ныне покойные, и Валерий Шульжик, автор «Фунтика». Но с кем мама точно общалась больше, чем с другими, - это с Успенским. Как-то я напрямую ее спросил: «Мой родной отец - Успенский?» Она не сказала ни да, ни нет.

Валентин Постников тоже стал писателем. Герои многих его книг - придуманные Постниковым-старшим Карандаш и Самоделкин. Фото: Личный архив

«Котят надо топить маленькими»

Вот что Наталья Иосифовна рассказывала уже в зрелые годы:

- Мой муж Юрий Михайлович был человеком тонкой душевной организации. Мальчишки в детстве дразнили его из-за больной ноги, поэтому сам он вырос очень деликатным и ранимым. Я старалась ему ничего лишнего не говорить. Юрий жил с ощущением, что Валечка - его единственный ребенок, и он его боготворил. Отнять это ощущение у человека, который доживает последние годы, было бы неблагородно. Юрий слепо был влюблен в Валю, а еще - в своего друга Эдика Успенского. Я жила как в аду. С утра должна была интересоваться, как дела у Дружкова, а днем надо было звонить Успенскому, что-то у него спросить по работе... К счастью, Эдик был человек, которому все по фигу. Его интересовало только собственное я... Роман с Успенским пришлось прекратить, потому что первая жена Эдика Римма (некоторыми ее чертами писатель наделил свою Шапокляк. - Ред.) была моей подругой. Я испытывала огромную неловкость.

- Одна знакомая мамы мне рассказала, что была посвящена в тайну моего рождения, - вспоминает Постников-младший. - И однажды она сказала моему отцу: мол, Валя - не твой сын. Тот отреагировал эмоционально: «Этого не может быть». И этого вопроса в семье никогда не касались.

- А Успенский о вашей маме что-то говорил?

- Нет. Он был своеобразный человек. Чаще всего просто использовал людей и забывал о них. Ко мне Успенский относился странно. В детстве - с теплотой, а потом... Когда я сам стал писать, я к нему пришел, сказал: «Дядя Эдик, хочу тоже издавать книжки, помогите мне». Из общения с мамой я уже понимал, что Успенский - мой отец. Думал, что он поможет мне найти свою дорогу в жизни. Он отказался, сказал: «Котят надо топить, пока они маленькие. Какой смысл мне помогать тебе или кому-то другому, чтобы мы потом толкались на книжных полках?»

- А вы сказали ему, что вы его сын?

- Нет. Язык не поворачивался назвать его папой. Так и не осмелился это произнести. Позже я приглашал Успенского на презентации своих книжек. Он не отвечал. С годами у меня к нему возникло почти неприятие - мне открывалась его истинная натура.

Наталья Постникова с сыном. Женщина долго хранила свою тайну... Фото: Личный архив

ДНК-экспертиза даст ответ

- Я знаком с женами Успенского. Дружил с его дочкой Таней, - рассказывает Валентин. - С отцом у нее были очень непростые отношения. Когда я рассказал Тане о признании мамы, она мне сказала: «Лучше не быть сыном Успенского, чем быть». Я спросил: «Почему, Тань?» Она объяснила, что он монстр, который искалечил не одну судьбу.

Наверное, я мог бы все оставить в тайне. Но мое право - узнать правду. Таня согласилась сдать анализ на проведение ДНК-экспертизы. Также сдал анализ ее сын, родной внук Успенского. Так что теперь жду результатов генетической экспертизы, которая расставит точки над «i».

- Как ваша мама отнеслась к решению пройти генетическую экспертизу?

- К сожалению, мама в больнице, лежит без сознания. И уже не может говорить. Находится между жизнью и смертью...

Кстати, все почему-то подумали, что я все это ради наследства делаю. Нет, не ради него. Хотя оно действительно большое. Знакомые Успенского, сведущие в этом вопросе, говорили мне, что все его наследство оценивается суммарно в 20 млн долларов. Помимо недвижимости, это счета в банках, на которых миллионные вклады. Последние 15 лет его общий годовой доход был порядка 1 млн долларов. За издание книжек, хотя тиражи были хорошие, Успенский получал немного. Основным источником дохода были авторские отчисления за использование его брендов - придуманных им персонажей. Я когда в Токио был, там каждый второй магазин забит игрушечными Чебурашками, не просто полки - целые отделы! Его герои популярны в Китае, Японии, Финляндии. И с продажи каждой игрушки ему идет процент.

Насколько мне известно, Успенский все свое состояние хотел оставить приемным дочкам и последней жене. Предполагаю, что его родной дочке Тане не достанется ничего, у них были плохие отношения. Завещание будет обнародовано в середине февраля.

«Нехорошие деньги»

- Если экспертиза подтвердит ваше родство с Успенским, то, наверное, и вы захотите побороться за его наследство?

- Не исключаю. Если решусь, то точно не из корысти, а для того, чтобы передать деньги на благотворительность. Я спрашивал у Тани Успенской (а уж она-то самая законная наследница): «Если тебя не окажется в завещании, ты будешь бороться?» Она сказала: «Нет. Это нехорошие деньги. И у меня нет сил бороться». Успенский многих предал, обидел. Не считался со своими соавторами. Чтобы заработать деньги на Чебурашке, установил единоличные права на него. А ведь не он один создал Чебурашку, а целый коллектив людей, в первую очередь мультипликаторы, снявшие хороший мультик. Он ни копейки не заплатил никому. Например, художнику Шварцману, который нарисовал Чебурашку, сейчас 95 лет. Когда он предложил Успенскому сделать Чебурашке большие уши, тот возмутился: да ну, урод получится. Шварцман его уговаривал - мол, так интереснее будет. В книге Чебурашка - зверек с маленькими ушками. Позже, разбогатев, Успенский не захотел поделиться со своим соавтором.

Самые известные герои книг Успенского

-Чебурашка, крокодил Гена и старуха Шапокляк

- Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик

- Гарантийные человечки (сюжет повести положен в основу мультсериала «Фиксики»)

- Девочка Вера и обезьянка Анфиса

- Братья-сыщики Колобки

СПРАВКА «КП»

Эдуард УСПЕНСКИЙ был женат трижды. С первой женой Риммой он вместе учился в МАИ. Они поженились в 1963 году и прожили 18 лет. У супругов есть дочь Татьяна и двое внуков: Эдуард и Екатерина.

Вторая жена писателя, Елена, после строительного техникума работала на телевидении в производственных мастерских. Там она и познакомилась с Успенским. Пара прожила вместе 23 года, воспитывала двух приемных дочерей - Ирину и Светлану. Девушки окончили ветеринарный колледж. Супруги развелись в 2003 году.

Третья жена писателя - Элеонора Филина, телеведущая и певица. В браке с ним жила с 2005 по 2011 год.

После развода с Филиной Успенский вернулся ко второй жене, Елене, на руках у которой и скончался от рака в августе 2018 года.

КОШЕЛЕК

Сколько нажил писатель

Из недвижимого имущества после смерти Успенского остались:

- Две квартиры в Москве.

- Двухэтажный дом площадью 647 квадратных метров в подмосковном поселке Переделкино.

- Двухэтажный особняк в Рузе.

- Дом в Анапе в 700 метрах от Черного моря. Писатель приобрел его за 15 млн рублей.

- Двухэтажный коттедж с подвалом на Рублевском шоссе - 780 квадратных метров вместе с хозпостройками.

- Дом площадью 1200 квадратных метров в деревне Пучково (Троицкий административный округ Москвы).

Всего имущество Успенского оценивается в среднем в 150 млн рублей. Также у писателя остались банковские счета.

Авторские отчисления - это отдельный регулярный доход. Отчисления обязаны платить все, кто использует придуманных Успенским персонажей. Как сообщили «КП» в Российском авторском обществе, Успенскому принадлежат авторские права на текст и музыку 415 произведений.

ЗВОНОК ДОЧКЕ

Татьяна Успенская: Вряд ли Валя мой брат

Мы поинтересовались у родной дочери писателя Татьяны Успенской, как она относится к этой истории.

- Я ничего комментировать не хочу, возможно, позже, - ответила «КП» Татьяна.

- Вы согласились пройти текст на ДНК по установлению родства с Постниковым?

- Да, согласилась. Но серьезно к этому не отношусь. Думаю, вряд ли он мой брат.

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