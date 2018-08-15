Не стало Эдуарда Успенского: Куда уходит детство

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T01:49:52+03:00

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Странно получилось: за последний год умерли Владимир Шаинский, Олег Анофриев и Эдуард Успенский. Один озвучивал советское детство музыкой, другой голосом, третий сочинял реплики, которые впитались в сознание всей нации. «Молодой кракодил хочет завести себе друзей». «Мы строили, строили и наконец построили». «Ах, какой был слон, какой был слон!» «Нич-чего не понимаю». «Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика». «Лохматость у меня повысилась». «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664379" frameborder="0"></iframe> Ушел из жизни Эдуард Успенский.Знаменитый детский писатель, «отец» Чебурашки и крокодила Гены умер в возрасте 80 лет.

Ах да, Олег Табаков тоже умер. Куда уходит детство…

Успенский был автором десятков книг. Те, кто их читал, помнят, что история про дядю Федора была изложена подробнее, чем в мультфильме: там имелась, например, никак не отраженная на экране история про обретение мальчиком и зверями искусственного солнца, «маленького, домашнего». Но в историю он навсегда вошел тем материалом, который отобрали режиссеры. «Пластилиновая ворона» – «А может быть, ворона, а может быть, собака, а может быть, корова» – это ведь тоже его стихотворение. И «Ивашка из дворца пионеров» – по его сценарию. Да и трилогию «Баба-яга против!» про то, как выползшие из леса силы зла пытаются сорвать Олимпиаду в Москве, люди старше сорока никогда не смогут забыть, хотя вряд ли она составляла предмет особой гордости Эдуарда Николаевича. В отличие, например, от телепередачи «АБВГДейка», которую он придумал, и которая скрашивала жизнь дошкольникам в скудные на развлечения советские времена, или песенки «Радионяня», «Радионяня» — есть такая передача!», опять же въевшейся в память намертво.

Это он придумал ЧебурашкуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот это все сейчас объединяет самых разных людей, - либералов и государственников, эстетов и простаков. «Спасибо за детство» - самая популярная (и самая естественная) реакция в твиттере и фейсбуке на печальную новость.

Его, как и многих популярнейших авторов 70-х, судьба, казалось, не готовила к сочинительству. Андрей Вознесенский по образованию был архитектором, младший Стругацкий - астрономом, братья Вайнеры - юристами, Василий Аксенов - врачом. Успенский по окончании Московского авиационного института стал инженером-прибористом, но, несмотря на любовь к математике, чувствовал, что не в этом его призвание. Сначала были эпиграммы и стихи в студенческой стенгазете, тексты для студенческого театра. Потом, когда молодому автору было уже под тридцать, появилась тоненькая книжка «Крокодил Гена и его друзья», в которой Чебурашка на иллюстрациях напоминал странную черную белку с маленькими круглыми ушками…

Уже после того, как фамилия Успенский в глазах школьников младших классов стала знаком качества, рухнул СССР - а вместе с ним «поплыла» и вся детская литература. Эдуард Николаевич упорно пытался приспособить своих героев к новым реалиям - выходили то «Бизнес крокодила Гены», то «Нэнси из Интернета в Простоквашино». Они вряд ли многое добавили к его славе, но работал он, не останавливаясь. Стал телеведущим и долго выпускал передачу о дворовых песнях «В нашу гавань заходили корабли». Не так давно "Союзмультфильм" начал выпускать новые серии "Простоквашино"…

Не очень понятно, насколько популярными они будут. Но старые мультфильмы и книги родители еще десятилетия будут подсовывать своим детям - на автомате, на рефлексе. Просто потому, что за всю историю российской литературы не так уж много было придумано более симпатичных историй для дошкольников, чем сказки про крокодила и про кота.

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